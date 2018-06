Tomáš Verner: Na děti mám dost času, teď jsem si naplánoval práci

"Děti trénuji ne často, ale v létě jsem měl docela dost seminářů. Mám k nim vřelý vztah a doufám, že jsem pro ně inspirací a někým, kdo jim pomůže a může jim ukázat věci, které po nich požadují. Vztah k dětem mám veskrze dobrý i proto, že jsem vycvičený svojí sestrou, ta je o 12 let mladší," řekl Verner.

Krasobruslaře nyní zaměstnává hlavně jeho práce. Přestože je plně vytížený, rozhodně si nestěžuje. "Až do příštího února jsem si udělal kalendář přesně podle mých představ. Jsem za to hrozně moc vděčný a budu dělat všechno pro to, aby to tak bylo i nadále. Nemůžu si stěžovat a neberu to tak úporně, že by to byla hrozná dřina," prohlásil.

Přiznal, že si život dokáže představit i bez prohánění se na ledě. "Už jsem si ho tu a tam musel představit bez bruslení. Měl jsem pár závažných zranění, kde to nevypadalo, že bych se vracel zpátky na led. Dokážu si představit život bez bruslení, ale teď si ho představovat nechci," dodal.