Dokážu se postarat o svého muže, říká Vignerová pečující o Ujfalušiho

"To by asi musel říct Tomáš, jestli jsem skutečně pečovatelský typ, ale sama bych řekla, že ano. Umím se o svého muže postarat," řekla iDNES.cz Aneta Vignerová, jež s bývalým reprezentantem a obráncem tureckého Galatasaraye randí již rok a půl.

Ujfaluši je mimo hru od letního zranění, kdy si na tréninku nešťastně přetrhl zkřížený vaz v levém koleně. Vignerová je ráda, že s partnerem mohla trávit více volného času.

Tomáš Ujfaluši a Aneta Vignerová

"Jestli jsem "ráda" za jeho zranění? Jak se to vezme. Člověk je samozřejmě rád, že ti dva tráví spolu více času, ale na druhou stranu je to jeho práce a myslím, že mu chybí. Soucítím s ním a vím, že už se těší, až si zase zahraje," dodala modelka, která partnerovi podřizuje i svou vlastní kariéru.

"Moje aktivity hodně ovlivnilo to, že jsme nevěděli, jestli budeme v Turecku nebo v Česku. Myslím, že i moje agentura je už z toho trochu dezorientovaná. I proto jsem se nesnažila u nás nic rozjíždět, navíc tu nebyla žádná velká akce, která by mě oslovila. Samozřejmě v rámci modelingu nějak funguju, ale dělám si i zadní vrátka, tak uvidíme, jak to dopadne. Nemůžu říct, o co jde, jen řeknu, že to do jisté míry souvisí s tím, co dělám."

Aneta Vignerová a Tomáš Ujfaluši se nedávno stali jednou z tváří kalendáře sítě expresních automyček. Pro stejný projekt, pod kterým je podepsán fotograf Jaroslav Urban, rovněž pózovali Petra Faltýnová a Leoš Mareš, Eliška Bučková a Václav Noid Bárta, Taťána Kuchařová či Andrea Verešová.