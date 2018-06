Tomáš Savka v Miss Saigon

Producent muzikálu František Janeček vážně uvažuje o tom, že mu svěří postavu Chrise.

Rozhodující slovo však bude mít hudební supervizor celého projektu, anglický dirigent Julien Bigg, který se koncem června osobně zúčastní třetího kola výběrového řízení.

"Mluvil jsem s ním jenom deset minut, ale udělal na mě veskrze pozitivní dojem. Zdá se to být skromný inteligentní hoch. Pokud uspěje i v dalších kolech, bude pro tu roli optimální," říká Janeček.

A kolik by mu za ni platil? "Savka je známý, ale ne hvězda. Hvězda je ten, kdo umí hrát divadlo, zpívat a pohybovat se, a tomu pak odpovídá honorář," odpovídá Janeček vyhýbavě. "Pro Savku by to byl výtah mezi elitu. Navíc ta role je výjimečně krásná," dodává.

Podle našich informací by mohl Savka dostat za jedno vystoupení až pět tisíc korun, zavedené hvězdy mívají honorář až dvojnásobn