Tomáš Savka si zahraje v seriálu

Zahraje si v podstatě sám sebe, i když jeho postava prý bude trochu stylizovaná.

Herectví ho baví, a navíc ho od září bude studovat i na konzervatoři. Zpívání ovšem rozhodně nevěší na hřebík. Už 25. června vystoupí na koncertě v přírodním divadle v Lokti.

„Je to na půl cesty ze Sokolova do Karlových Varů, takže vlastně u mě doma. Jestli se povede počasí, bude to senzace,“ říká Savka.

Na koncertě vystoupí se svou kapelou, kterou tvoří studenti konzervatoře. „Musím jim vyseknout poklonu, strašně na sobě dřou. Stačily čtyři zkoušky a dali dohromady celý repertoár,“ chválí je.

Hostem Tomáše Savky bude Tereza Kerndlová, zazpívá i Dan Barták, který projekt vede a je také producentem jeho desky a autorem většiny písniček. Překvapením má být karlovarský objev, zpěvačka Lava.