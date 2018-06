Savka má problém: pokud nezhubne, přijde o roli v Pomádě

"Tomáš by měl trochu shodit. Myslím, že má pár kil navíc, která mu úplně nesvědčí. Pokud by se mu to nepovedlo, s rolí sekáče Kenickieho by se musel rozloučit. Přeobsadil bych ho do postavy Rogera, který se celý muzikál cpe hamburgery," uvedl svérázný režisér Ján Ďurovčík.

Na kolik byla jeho slova myšlena vážně, Tomáš Savka netuší. "Doufám, že to byl spíš fór než vážně míněná výtka. Vím, že občas mám s váhou problém, ale kdyby Ján trval na svém, musel bych hrát nějakého Itala, protože miluju italskou kuchyni," omluvil taktně svých pár nadbytečných kilogramů navíc, která nejspíš v nejbližších týdnech zredukuje.

Hvězdy muzikálové Pomády v čele s režisérem Jánem Ďurovčíkem

Muzikálovou Pomádu dua Jim Jacobs - Warren Casey vzkřísí na podzim Divadlo Kalich, které exkluzivní stovkou představení připomene čtyřicáté výročí premiéry slavného představení na newyorské Broadwayi. Nová nastudování v tomto roce hlásí vedle Divadla Kalich dalších sedmadvacet produkcí ze čtyř kontinentů - z Evropy, Ameriky, Asie i Afriky.

"Pomáda nám vyšla jako ideální volba s ohledem na aktuální náladu diváků, jejich chuť se na muzikálu především bavit a také s ohledem na strukturu současné muzikálové nabídky v Praze, v níž takový titul chybí. Velkou roli samozřejmě sehrál fakt, že jsem věděl, že mám v Jánu Ďurovčíkovi ideálního choreografa i režiséra, jenž nastuduje tak náročnou taneční show na úrovni plně srovnatelné s dalšími světovými produkcemi," uvedl k připravovanému projektu producent a ředitel Kalichu Michal Kocourek.

Konečné herecké obsazení vzešlo z náročných konkurzů s rekordní účastí čtyř stovek zájemců o role, další stovka zpívajících tanečníků se utkala o místa v rámci "firmy". "Pomáda je muzikál, u kterého v tomto smyslu nelze přivřít ani jedno oko. A nepovažuji za náhodu, že se do finálního obsazení Pomády probojovalo poměrně dost jmen z našich muzikálů Robin Hood a Osmý světadíl. Také u těchto titulů jsme při výběru nehleděli na nic jiného než na komplexní umělecké dispozice každého herce a na jeho chuť své nadání dále rozvíjet," dodal Kocourek.

Vedle Savky se tak v Pomádě objeví Jan Kříž, Michaela Doubravová, Tomáš Löbl či partneři, které spojil seriál První krok Přemysl Pálek a Charlotte Doubravová. Další jména by divadlo mělo zveřejnit až před vypuknutím zkoušek.