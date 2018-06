Tomáš Savka je po operaci

Hned po focení totiž pospíchal do sanatoria v Kolíně k vyhlášenému plastickému chirurgovi Svatopluku Svobodovi. Do jeho rukou se vložil bez obav. Prý o něm jde tak skvělá pověst, že se nedá přeslechnout.

Teď čekají Tomáše Savku těžké tři neděle - neměl by zpívat, otevírat doširoka ústa. Zkrátka nijak výrazně tvář namáhat, aby se tkáně spojily tak, jak mají. Kromě toho by se měl na rady lékaře zdržovat v relativně čistém prostředí, aby se vyvaroval infekci. Na letní radovánky může zapomenout. Zvolit termín operace během prázdnin bylo však nevyhnutelné.

„Nebylo jednoduché si vyčlenit v diáři tolik volného času, ale už se to nedalo odkládat. Naštěstí jsou divadelní prázdniny, takže zákrok nezasáhl do práce, ke které se zavázal,“ vysvětlil Savkův manažer Jiří Pokorný, jenž hodinové operaci přihlížel. „Stará jizva je ve srovnání s novou jako nebe a dudy. Sice tam už navždycky zůstane, ale slabá jako nitka. I když nikdo neví, jak bude při hojení reagovat organismus. Teď to má v rukou příroda a Tomáš.“

Sám Savka ještě neví, jakým způsobem bude zákrok hradit. Zatím se ani nezajímal o to, kolik stál. „Šlo mi hlavně o to napravit to první nešťastné zašití. Jestli to půjde řešit přes pojišťovnu, udělám to, jestli ne, zaplatím si to sám,“ tvrdí Savka.