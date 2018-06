Tomáš Savka: Dá se mluvit o úspěchu

ODPOVĚDI TOMÁŠE SAVKY NAJDETE ZDE.

Proč je desítka finalistů tak namyšlená? Ptal se čtenář. "Lidi z finálové desítky namyšlení určitě nejsou, i když se to tak může zdát. Jsou obyčejní a jenom hrdí na to, co dokázali."

Nejmilejší z desítky je prý Tomášovi Aneta. "Má spoustu vlastností, co superstar potřebuje. A je z těch tří nejkvalitnější zpěvačka. Má to v hlavě srovnaný. Ví, co chce a jde si za tím," napsal. Největší sranda byla podle něj se Standou a nejvíc se kamarádil s Petrem Poláčkem.

Dozpíval Tomáš Savka

Aneta Langerová, Šárka Vaňková a Sámer Issa. Jen tato tři jména zbývají v osudí s názvem Česko hledá SuperStar. Další ze živých koncertů vyřadil v neděli v noci už sedmého zpěváka - Tomáše Savku, který získal pomyslnou bramborovou medaili, ostatní mají stupně vítězů zajištěné.

Každý ze soutěžících zazpíval v přímém přenosu z pražské Brumlovky dva filmové hity. Jeden z nich musel být poprvé povinně zpíván česky.

Tomáš Savka, dvacetiletý student z Horního Slavkova, změřil své síly s Waldemarem Matuškou a zazpíval jeho hit Tereza z filmu Kdyby tisíc klarinetů. "Bylo to příliš slušňácké, přeslazené," řekl porotce Ondřej Hejma. Jeho kolegyně Gábina Osvaldová souhlasila: "Chyběla mi vroucnost, zkrátka to se mnou nehlo."

Druhou píseň - Maniac z amerického snímku Flashdance, kterou Savka zpíval v angličtině a doplnil tancem, porota ohodnotila celkem kladně. "Bavil jsem se, ale ty nejsi žádný maniak, jsi slušňák!" prohlásil Ondřej Hejma a zároveň upozornil na Tomášův zajímavý taneční projev, který nazval ťapaním.

Diváci Tomášovi poslali 14,76 procenta z celkového počtu 1 381 593 hlasů, což je další rekord v historii tohoto pořadu. První část soutěže se opět stala nejsledovanějším pořadem minulého týdne. Sledovalo ji necelých 3,3 milionu diváků, podíl na sledovanosti dosáhl 66 procent. Vyhlášení výsledků sledovalo o milionu diváků méně.

Milan Herman, šéf české pobočky vydavatelství BMG, nicméně ohodnotil Savkův výkon v tomto kole jako nejslabší. "Jsem z Tomáše zklamaný, myslím si, že má na víc a zbytečně sklouzává do podbízivosti."

Hejma a Osvaldová ve svém závěrečném hodnocení naopak označili za nejméně podařený výkon Anety Langerové, která zazpívala ústřední píseň z hollywoodského snímku Top Gun a Whiskey to je moje gusto z české filmové parodie Limonádový Joe. Ondřej Soukup by tentokrát vyřadil Sámera Issu.

Písně vybere porota

Ve finále stále zůstávají Šárka Vaňková, Sámer Issa a Aneta Langerová. Písně, které zazpívají v dalším kole budou určeny přímo porotou. „Každý finalista má tentokrát porotou vybranou jednu českou a jednu zahraniční píseň,“ řekl k dramaturgii příštího dílu tiskový mluvčí TV Nova Dan Plovajko. Jméno vítěze, kterému výhra přinese možnost natočit debutové album u vydavatelství BMG, bude známo 20. června.

