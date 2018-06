Tomáš Savka chce vyhrát i studovat

* Tomáši, produkční mi říkal, že jste se právě vrátil od přijímaček na vysokou školu...

Ne. O tom nechci mluvit.

* Proč, prosím vás? To dopadly tak špatně?

Nezlobte se, opravdu o tom nechci mluvit.

* No, přiznávám, že vám moc nerozumím. Na jakou školu se hlásíte?

Já se hlásím na pedagogickou fakultu s tím, že bych chtěl vyučovat němčinu. Ve Švýcarsku a Rakousku bych to rád zkusil na hudebních školách.

* Dejme tomu, že byste v soutěži Česko hledá SuperStar zvítězil a zároveň byl přijat na některou ze škol. Jak budete takovou situaci řešit?

To je těžké říct. Hlavně, to vítězství je hodně, hodně daleko. Ten, kdo vyhraje SuperStar, bude mít úplně jiné povinnosti. Na školu nebude mít čas.

* Počkejte, tím, co říkáte, a účastí na přijímačkách ale tak trochu dáváte najevo, že s vítězstvím nepočítáte...

Někdy je dobré mít zadní vrátka.

* V soutěžním kole, ve kterém jste zpívali hity šedesátých let, vás porota dost zdrtila. Nakolik to nahlodalo vaši naději v prvenství?

Byl jsem opravdu dost zklamaný. Přesněji, mrzelo mě to. Člověk se o něco snaží, týden na tom pracuje a nakonec se dočká kritiky. Takový je život. Uvědomil jsem si ale, že vždycky nemůžu čekat jen ovace. Určitě mě to nakoplo a budu se snažit ještě víc.

Koho bych vystřídal? To nepovím

* Když Nova zveřejnila v časopise Anno profily jednotlivých finalistů soutěže, citovali vás tam: "Myslím, že je už nejvyšší čas některé zpěváky vystřídat!" Které konkrétně jste myslel?

Každopádně si myslím, že by naše česká pěvecká scéna potřebovala oživení, a my se o to snažíme.

* Koho byste tedy vystřídal?

Konkrétně jsem nikoho nemyslel.

* Já vám rozumím, nechcete nikoho naštvat, ale neměla by superstar být zároveň trochu ranař a nevážit tak pečlivě každé svoje slovo?

To je subjektivní názor.

* Co si myslíte o Karlu Gottovi?

O Karlu Gottovi? Je super zpěvák. O tom žádná pochybnost. Osobně jsem se s ním nikdy nesetkal, takže nemůžu posuzovat jeho charakter. Každopádně jsem slyšel, že je velice skromný a že začátečníkům dává dobré rady.

* Co si mám představit pod výrazem superstar? Zkuste mi vysvětlit, co by měla umět kromě zpěvu?

Já vlastně sám nevím. To je hodně složitý pojem. V soutěži jde o to, aby člověk ukázal svoji flexibilitu každý týden uměl přijít s jinou věcí, zazpíval na jiné téma. A hlavně z něj přitom musí vyzařovat pohoda.

* Co vám chybí k tomu, abyste se takovou hvězdou skutečně stal?

To je těžká otázka. Na to vám asi nedokážu odpovědět. Určitě je to spousta věcí, protože se v tomto prostředí teprve učím pohybovat.

* Váš otec žije ve Švýcarsku. Jak často tam jezdíte?

V poslední době méně i proto, že mi soutěž zabírá hodně času. Naposledy jsem tam byl o zimních prázdninách, zalyžovat si. Většinou jezdím tak co dva měsíce.

* Co tam tatínek dělá?

Jé, to je osobní věc. Dostal se tam tak, že... Ale to je vlastně jedno, to bych nerad rozebíral.

* Sledoval jste, jak tam probíhalo hledání superstar?

Ve Švýcarsku jsem ji neviděl, ale sledoval jsem ji v Německu a v Rakousku. Právě u nich se mi líbilo, že je to něco naprosto jiného, co jsme v Česku neznali. Líbilo se mi, že byly na vyšší úrovni než různé podobné soutěže ve zpěvu.

* Byla tam porota podobně krutá, jako je ta česká?

Dokonce drsnější. Některé soudy si klidně mohla ušetřit. Hlavně se to týká té německé. Ale celkově soutěž nebyla moc jiná než česká. Myslím, že úroveň soutěžících u nás dokonce byla trochu lepší.

Zhubnul jsem pět kilo

* Máte radši švýcarské čokolády, nebo švýcarské sýry?

Obojí mám rád. Jenže čokoláda jde na tloušťku. Sýry tedy taky. No, kdybych se měl rozhodnout, asi bych dal přednost sýrům.

Tomáš Savka,

dvacetiletý student z Horního Slavkova.

Postoupil 21. března.

Co o něm řekla porota

Výkon to byl na osmdesát procent. Připadášmi jako muzikálový zpěvák, což není kompliment. Taky nám nehubneš, pět kilo nestačí.

Ondřej Hejma

Ačkoliv jsem stará kopřiva, tak mi nezbývá nic jiného než chválit. Tomáš zpívá bez příkras a bez naučených zbytečností. Jeho projev je přirozený, a to se mi líbí.

Gabriela Osvalodvá

Tomáši, já jsem četl, že budete jedním z těch, kdo to bude mít velmi těžké při dalším postupu. ale nechápu, kdo to mohl napsat, protože vy jste úplně fantastickej.

Milan Herman

Viděli jsme první velkolepé swingové číslo, se vším všudy. Zazpíval jsi to naprosto skvěle, ve vlastním pojetí. Pro mě bezvadné.

Odnřej Soukup. * Ptám se proto, že vám prý porota na začátku soutěže naznačila, že byste měl zhubnout. Je to tak?

To mi doporučil pan Hejma.

* Poslechl jste?

Já jsem zhubnul! Od začátku soutěže pět kilo.

* Co od chvíle, kdy jste se stal finalistou, nesmíte? Jaké máte ve smlouvě zákazy?

Nesmím provozovat životu nebezpečné sporty. Nesmím se vzdálit. Vlastně musím dodržovat stejné podmínky jako ostatní finalisté, aby to nebylo vůči někomu nefér. To znamená, že nás zbylých šest dělá všechno společně.

* Takže když se teď rozhodnete, že si chcete vyjít do centra Prahy a nakoupit třeba oblečení... To nemůžete?

Máme volné jenom pondělky. Po dnech, kdy trénujeme na nadcházející neděli, máme odpočinek, ale jen pár hodin. To můžeme jít kamkoli, ale na vlastní riziko. Takže sám, bez ostatních soutěžících, bývám jen ty pondělky. Obykle se jdu podívat do školy.

* To máte dobré, jen tak se jít občas podívat do školy...

Já maturuju až na podzim. Bohudík jsem si to přesunul na září. Nebudu sám. Mám zprávy, že z naší třídy neudělali maturitu asi tři lidi.

Koupil bych si auto, charitě nevěřím

* Kdybyste se ve zpívání opravdu prosadil, a tudíž zbohatl. Co byste si koupil jako první věc?

Asi auto, řidičák už mám.

* A kdyby těch peněz bylo tolik, že byste jimi mohl pomoci jiným. Napadá vás nějaká oblast, do které byste byl ochoten přispět?

To je hrozně ošemetné téma. Hlavně si nemyslím, že všechny organizace, které se charitou zabývají, jsou poctivé. Takže určitě bych se o to předem zajímal a vybral nějakou, která má tradici. Chtěl bych vědět, kam ty peníze opravdu šly. Vzhledem k tomu, že nijak bohatý nejsem, tak jsem se o tohle nikdy nezajímal. Ale když je nějaká akce, kde se dá pomoct, pomáhám.

* Za týden v tomto čase vás ve finále bude o jednoho méně. Takže, čistě teoreticky, představme si, že tím, kdo vypadl, jste vy.Co je první věc, kterou v tu chvíli uděláte?

Ten, kdo vypadne, nemá moc času na rozdejchání. Pondělí a úterý má docela nabitý program - především různé rozhovory. Takže já bych si pak dal nějakou dovolenou a čerpal sílu.

* A když postoupíte, uděláte co?

Začínal by normální další týden. Pondělí, takže bych šel jako obvykle navštívit školu. V úterý začíná znovu celá soutěž, příprava na další neděli.

* Řekněte mi, jak to vypadá těsně po soutěži v neděli v noci. Ti, kteří přežili další kolo, to nějak oslavují?

Ne ne. Po čtrnácti hodinách na Brumlovce vám opravdu nezbývá moc sil. Většinou to oslavíme až v úterý. Ale ne nějakým velkým zapíjením, spíše si popřejeme hodně štěstí do dalšího kola a připijeme si na to.

* Vy jste společně nikdy pořádně nezapařili?

To víte, že jo. Ale že by to bylo něco zvláštního, to ne.

Je to slušný kluk, nebo to alespoň dobře hraje

Jsou dvě možnosti. Buďto je Tomáš Savka mimořádně slušný kluk, nebo se rozhodl, že mimořádně slušného kluka bude hrát. Od mladíka, který se chce stát nejpopulárnějším zpěvákem v zemi, bych naopak čekala, že bude větší „šílenec“. Při rozhovoru působil velice mile, ochotně, ale jeho odpovědi byly spíše formální, nekonkrétní. Vypadalo to, že si dává pozor, co říká, protože nechce vyvolávat konflikty ani nikoho šokovat.

Hvězdy showbyznysu se totiž zpravidla snaží veřejnost zaujmout, odlišit se od jiných. Pokud je Tomáš povahou skutečně spíše tichý a introvertní, pak nevím, proč chce být superstar. Ale myslím, že běžně je mnohem řečnější, protože před rozhovorem v kavárně docela bavil společnost. Asi víc než mluvení s novináři je mu bližší předvádění se jiným způsobem. Kolegyně, které s ním pracovaly při fotografování, z něj byly přímo nadšené. Tam se totiž rozšoupl a pózoval jako profesionální hvězda.

A tak mi od nich už před rozhovorem přišla textovka: „Savka je z nich nejlepší!“ Věřím jim. Tomáš má moc hezké a zvláštní oči. Když s ním mluvíte, působí neobvykle mile a zasněně, což by na některé fanynky mohlo dost zabírat. Ale já mám radši zlobivé kluky a od superstar čekám, že mě víc pobaví. (Scarlett Wilková)