Tomáš Savka bar za zpěv nevymění

Mnozí jsou překvapeni, jak se zpěvák ze soutěže Česko hledá SuperStar s už zřejmě věčnou jizvou na tváři dokáže za barem otáčet.

Jen mojito se mu nejprve nedařilo. Připustil, že to byla jeho chyba - zapomněl totiž do nápoje přidat cukr. "Příprava míchaných nápojů - to je přímo alchymie při nepřetržitém tělesném pohybu. A já je dělám moc rád. Ale sám si na ně vůbec nepotrpím," přiznal Savka.

"Než jsem se začal připravovat na tento pořad, brigádničil jsem za barem. A už tehdy jsem se nechal zacvičit do tajemství míchaných nápojů. Takže o nich vím své, teď si jenom musím občas nechat poradit, abych na nějakou ingredienci nezapomněl, nebo abych sklenici s nápojem správně ozdobil. Není to vůbec jednoduchá práce a možná by se leckdo divil, jak je vysilující," dodal.

Pokud panují taková vedra, jaká nyní udeřila ve střední Evropě, je podle Savky z alkoholu nejlepší whiska. Vlije se do skleničky s trochou ledu a je hotovo. A jak to prý v horku pomůže!

Tomáš se netají tím, že za barem se mu docela daří, ale chce se dál věnovat zpěvu - natáčet cédéčka, vystupovat na koncertech a především dál hrát v muzikálech. Po Miss Saigon má dvě nabídky, o kterých nechce moc mluvit, aby to nezakřikl a aby alespoň jedna na podzim vyšla.

"Těším se, až si tady ve Žlutých lázních budu moci zazpívat. Zatím ještě nevím, kdy to bude, ale počítám s tím. Upřímně řečeno, hlavně kvůli zpěvu jsem šel do této letní televizní práce. Chci být především zpěvákem. A když k tomu budu umět dobře namíchat koktejl, jenom dobře. Ženy to jistě ocení," uzavřel Tomáš s úsměvem.