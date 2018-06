Řepka zaplatil dluh na výživném, jeho věci se rozprodávat nebudou

"Podle aktuálních informací dotyčný uhradil více než milionový dluh na výživném pro dvě děti. Movité věci, které byly zajištěny v rámci soupisu, tedy nebudou zpeněžovány za účelem umoření pohledávky, ale budou navráceny,“ uvedla mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová.

Řepka dlužil na výživném pro devatenáctiletou dceru Veroniku a čtrnáctiletého syna Tomasse milion korun.

Kvůli tomu mu exekutoři zabavili majetek včetně vozu Mercedes-Benz GL 350, kterým v době zabavování jeho manželka Vlaďka najela na jednoho z vykonavatelů exekuce (více čtěte zde).

Zabavené auto Řepkovi exekutoři vrátí.

Exekutorská komora ČR na ni podala trestní oznámení pro ublížení na zdraví a maření úředního výkonu. Erbová tvrdí, že na muže, který skončil s lehkým zraněním v nemocnici, nenajela úmyslně.

"Já jsem ho neviděla, stalo se to na příjezdové cestě u domu, když jsem naložila malého a couvala. Viděla jsem dva lidi, třetí osobu už ne, asi byl v mrtvém úhlu, nevím. Nebyl to úmysl, je mi to moc líto," řekla krátce po incidentu iDNES.cz Vlaďka Erbová.