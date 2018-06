Tomáš Řepka: Soudy mě baví. Exmanželka by mě nejradši sedřela z kůže

"Mě to tam baví. Všichni jsou upjatí, exmanželka na mě kouká, že by mě sedřela z kůže, a já si říkám: O co jde? Chtěl jsem se s ní domluvit mimo soud, ale nešlo to. Chápu to tak, že její právník nejspíš musí taky z něčeho žít," prohlásil Tomáš Řepka v Show Jana Krause.

Fotbalista má s modelkou Vlaďkou Erbovou dvouletého syna Markuse a vzali se loni v létě (více zde).

"Dělám doma všechno, opravdu! Moje paní říká, že kdybych měl prsa, tak bych i kojil. Ráno k němu prostě vstanu, obléknu ho, nakrmím, hraji si s ním," popisoval Řepka, který se dal také na dráhu spisovatele.

Zanedlouho mu vyjde nová kniha Rebel, která pojednává nejen o jeho soukromí, ale také o zákulisí českého fotbalu.

"Je tam třeba téma o korupci. Nemůžu teď prozradit více. Někteří lidé se tam asi poznají a budou se divit. Lidi, kteří budou vědět, o čem píšu, pochopí, které lidi tam mám konkrétně na mysli, i když je nejmenuji," řekl fotbalista, podle něhož největší "prasárna" byl jeho návrat do Sparty po devíti letech v cizině.

"To se stala ta největší prasárna. Kdyby mi tehdy řekli, že už ten výkon není takový, co byl, neřekl bych ani slovo. Ale oni neřekli ani to. Skončili se mnou. A ještě mi dali na cestu kasu. Údajně jsem měl ukrást klubovou kasu. Pustili to, aby mi co nejvíc ublížili. Ale to je všechno v té mé knížce," dodal.

Tomáš Řepka, Petra Polnišová a David Vávra v Show Jana Krause

Do dalšího dílu Show Jana Krause přijali pozvání také slovenská herečka a komička Petra Polnišová a androidní vývojář David Vávra.