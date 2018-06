Fotbalista Tomáš Řepka je rozvedený, u soudu vypovídala i jeho dcera

Fotbalista na jednání dorazil v domluvenou hodinu, na rozdíl od své manželky, která však byla u soudu v únoru. Protože dopoledne k soudu nepřišel ani žádný ze svědků, jednání muselo být odloženo o hodinu. Poté vypovídala Řepkova tchyně Marcela Přibylová.

"Dcera Veronika původně nedostala předvolání, ale matka ji sem poslala," potvrdil právní zástupce Řepkové Miroslav Duda.

Sedmnáctiletou Veroniku Řepkovou k soudu přivezl přítel její matky Václav Vokál, který u soudu také vypovídal. "Přijela jsem na radu právníka," řekla Veronika před výslechem. Během její výpovědi fotbalista vyšel na chodbu.



Dcera se s ním delší dobu odmítá bavit a jeho přítelkyni Vlaďku Erbovou měla na sociální síti nazvat "cik**skou nádherou". U soudu se s otcem pozdravila, ale jinak s ním nemluvila a ze soudní síně vyšla se slzami v očích.



Fotbalista po manželce chtěl, aby uznala, že za rozvod můžou oba. To by však jeho žena přišla o výživné pro sebe. Soud tedy zjišťoval příčiny rozpadu manželství. Podle Řepkové za to zcela jednoznačně může fotbalista a jeho mimomanželský vztah, z něhož se narodil syn Markus.



"Teď čekáme na písemné vyhotovení a zdůvodnění rozsudku, a když se bude shodovat s naším názorem, neodvoláme se," řekl iDNES.cz Miroslav Duda, který požadoval také výživné pro Renátu Řepkovou ve výší 18 tisíc korun měsíčně.



Modelka Vlaďka Erbová v březnu Řepkovi porodila syna Markuse (více zde). Pár už také plánuje svatbu. Té ale budou zřejmě předcházet tahanice o majetek manželů Řepkových.