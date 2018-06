Je náladový jak ženy ve svých dnech, říká Řepková o manželově čtyřicítce

"Řekla bych, že tenhle rok má regulérní přechod, paradoxně bych to přirovnala k tomu, když žena menstruuje, že je to takový náladový. Ale to k tomu patří. U něj to není jen o čtyřicítce, těch změn je tam víc, a to, co nese na svých bedrech, to by asi člověk jen tak neunesl," řekla na kameru iDNES.cz Vlaďka Řepková, jež se známým fotbalistou vychovává dceru z prvního manželství i jejich společného syna Markuse.

Samotný Řepka si čtyřicátý rok života nijak výrazně nepřipouští, byť dodává, že v lepší kondici už býval. "Vnímám to tak, že by to mohla být půlka života, nebo čtvrtka života. Ještě neumírám, takže na bilancování je ještě čas. Ale je mi čtyřicet, žádný šlágr to už asi nebude, dneska mám angažmá, jsem za to rád, hraju 1. A třídu za Hvozdnici a za to jsem tam šťastný," shrnul svůj současný život.

Na narozeninové party rovněž přiznal, že jedna oslava už proběhla v Římě, kam ho vzala manželka Vlaďka. "Bylo to úžasné, našlapali jsme spoustu kilometrů, překvapení bylo, že tam s námi byli i kamarádi, o kterých jsem já nevěděl," dodal.

Tomáš Řepka oslavil čtyřicátiny s manželkou i přáteli

Po tomto výletě se mezi jeho kamarády vyrojily fámy, že se Řepkovi z Říma možná vrátili ve třech, ale to hráč vyvrátil. "Možná bych si ještě dítě přál, ale říkám možná. Myslím si, že na to teď ty podmínky nejsou takové, jaké by měly být. Hlavně se musí stabilizovat zdravotní stav mé ženy," dodal. "Mám jisté zdravotní problémy, kterým by těhotenství mohlo ublížit. Takže v tuto chvíli se spíš přikláním k názoru, že další dítě mít nebudeme," upřesnila Řepková, jež se léčí se štítnou žlázou.

Fotbalistovi osobně přišli popřát modelky Renata Langmannová a Dominika Mesarošová, zpěvák Zdeněk Style Hrubý či herec Jan Antonín Duchoslav.