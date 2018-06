Musel jsem dozrát, říká Tomáš Řepka o vztahu s Kateřinou Kristelovou

„Že s ní chci být, to jsem věděl od prvního momentu, co jsem ji viděl. Bylo to, jako když vám něco ohromného dojde. To jsem do té doby nezažil. Když mi o tom pár kamarádů vyprávělo, nevěděl jsem, o čem mluví, a smál se jim. Teď už to vím. Kde doteď byla, ptal jsem se sám sebe,“ řekl Tomáš Řepka.

Bývalý reprezentant, který se proslavil skvělými výkony, tvrdou hrou, ale i neurvalými výstupy, pro něž se vžilo označení blikanec, je po dvou neúspěšných manželstvích za nový vztah rád.

„Kdybych Katku poznal dřív, nedali bychom se dohromady. Musel jsem dozrát. Než jsem ji potkal, byl jsem smířený s tím, že už nikoho nechci a budu starý mládenec. Teď jsem za ni vděčný. Chci, aby byla spokojená, a oproti dřívějšku vím, jak to udělat,“ prohlásil s tím, že se mu líbí jejich společné hovory. „Někdy mě vzbudí i ve čtyři ráno, abych si šel povídat. Jsem sice jak náměsíčný, ale mám to rád. Umí mi věci podat tak, že je dokážu přijmout.“

Moderátorka přiznala, že zpočátku měla z nového vztahu obavy i kvůli varování kamarádů. Nevěří však na nálepky, a tak se rozhodla dát mu šanci.

„Čekala jsem, že to bude lovec skalpů. Místo toho byl hodný, pokorný a trochu se styděl. Klepal pořád nervózně zapalovačem. Připadal mi bezbranný a zamilovaný,“ přiznala a prozradila, čím ji Tomáš dostal. „Bylo na něm vidět, jak mu na mně záleží a přeje si, aby se to nepokazilo a já tam zůstala. A když se naše první rande hned provalilo, že se za ten vztah postavil a přiznal se k němu. Necouval a neskrýval to, jak jsem to už několikrát zažila. Rovnou mě na veřejnosti bral za ruku.“