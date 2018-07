Řepkův pornoútok na exmanželku Erbovou začal řešit soud. Kristelová chyběla

Na příchod obžalovaného páru čekaly zhruba dvě desítky novinářů, dočkaly se ale jen Tomáše Řepky. Ten přešel všechny dotazy mlčením. Soudkyně Hana Bartoňová byla k novinářům podobně odměřená. V jednací síni nepovolila ani jediný záběr nebo fotografii. Státní zástupce Jan Petrásek klade Řepkovi a Kristelové za vinu celkem tři internetové útoky na Vlaďku Erbovou Bahenskou.

Mám to ráda, zavolej

Část zveřejněného inzerátu s fotografiemi Vlaďky Erbové

Loni v září se na webu sex.cz objevil eskortní inzerát nazvaný „Vlaďka privat Brno“ s tímto textem: „Vlaďka je právě na telefonu, můžete jí zavolat a domluvit si schůzku... Jsem atraktivní eskort s chutí podnikat cokoliv... Nebojte se mě kontaktovat, mám to prostě ráda.“ U inzerátu byly přiloženy fotografie, na kterých lidé mohli poznat modelku Vlaďku Erbovou. Zveřejněné telefonní číslo bylo její.

Vzápětí se na pornografickém webu amateri.cz objevily falešné profilové účty s názvy „Romka007“ a „Cikanecka007“. I jejich prostřednictvím se někdo vydával za Erbovou a chatoval se zájemci o sex. Když modelka zjistila, co se stalo a proč její telefon zahltily oplzlé zprávy, tak se podle svých slov zhroutila. Případem se následně začala zabývat policie.

Kriminalisté zjistili, že platba za fiktivní eskortní inzerát přišla krátce před jeho zveřejněním z Raiffeisenbank na Novodvorské ulici v Praze 4. V peněžním ústavu si proto vyžádali záběry z kamer.



“Dle poskytnutého kamerového záznamu byli při placení inzerátu jednoznačně ustanoveni podezřelý Tomáš Řepka a Kateřina Kristelová, kdy Kristelová drží v ruce mobilní telefon a dává pokladníkovi pokyny k platbě. Řepka následně poplatek uhradí bankovkami 2 × 500 Kč, 1 × 200 Kč a mincí 10 Kč. Po platbě byl inzerát dne 19. 9. 2017 v 10:46 zveřejněn na stránkách,“ uvedla policie.



Prověřila také internetovou komunikaci na webu amateri.cz. Ukázalo se, že neznámý pachatel vydávající se za Erbovou chatoval z lucemburského hotelu Légère. A to v době, kdy tam byl ubytovaný amatérský fotbalový tým Amfora, se kterým cestovali také Řepka a Kristelová.



“Vzhledem k tomu, že prověřováním zjištěné a odůvodněné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin a že ho spáchaly určité osoby, policejní orgán rozhodl o zahájení trestního stíhání Tomáše Řepky a Kateřiny Kristelové,“ konstatoval vyšetřovatel. Dvojice má s Erbovou dlouhodobě vyhrocené vztahy.

VIDEO: Už to nikdy neudělám, slíbil soudkyni Řepka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Neudělali jsme to, tvrdil dříve Řepka. U soudu se zčásti doznal

„Je mi na zvracení z toho, že se můj bývalý manžel, nepříliš technicky a počítačově zdatný, s nímž jsem roky žila a mám s ním syna, účastní společně se svou partnerkou, která je sama matkou, systematických útoků na mou osobu a společně se snaží o dlouhodobé poškozování mé osoby a mého mediálního obrazu, který za normálních okolností živí mě i mé děti,“ prohlásila loni v listopadu Erbová.



„Je to strašný nesmysl, řeší to moji právníci. Čekám, že za týden budu pedofil. Nikdo nebude urážet mě a Kačku a osočovat z něčeho, co jsme neudělali. Tohle už je přes čáru,“ reagoval vzápětí Řepka. „Vlaďka je pro mě profesionální plačka. Z její strany zažíváme neustálé tlaky a stresy. Vlaďka Erbová mě nezajímá, je pro mě nikdo. Neustále se přiživuje na naší známosti,“ přisadila si Kristelová.



Vlaďka Erbová a Tomáš Řepka Tomáš Řepka a Kateřina Kristelová

Z trestného činu poškozování cizích práv obvinil vyšetřoval Řepku s Kristelovou začátkem března, v červnu podal státní zástupce obžalobu k soudu. V jednací síni se bývalý fotbalista doznal k prvnímu útoku - eskortnímu inzerátu. „Byla to klukovina, hloupost. Jednal jsem v afektu. Se založením inzerátu jsem potřeboval poradit, pomáhal mi kamarád. Ale neřeknu, kdo to byl,“ prohlásil Řepka.

Odmítl, že by mu Kristelová v útoku na Erbovou vědomě pomáhala. Do banky ho prý přivezla, protože on sám nesmí řídit. Kvůli čemu tam byli, podle Řepky netušila. „Řekl jsem jí, že jde o nějaké překvapení,“ vysvětlil obžalovaný.

„Nedomyslel jsem to. Proběhl nějaký telefonát s paní Erbovou, že už neuvidím syna, urážky, nadávky, zničehonic mi přeskočilo,“ dodal na dotaz, proč to udělal.



K založeným profilům na webu amateri.cz se Řepka nehlásí. Podle něj to mohl udělat „někdo z kluků z Amfory, se kterými v lucemburském hotelu popíjel“.

Erbovou Bahenskou, která k soudu také přišla, soudkyně ve čtvrtek vyslechnout odmítla s tím, že to dnes nemá v plánu. Jednání odročila na druhou polovinu srpna.

Řepka nestojí před soudem poprvé. V minulosti byl odsouzen k podmíněnému trestu za řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Letos v květnu mu Krajský soud v Brně potvrdil trest 180 hodin obecně prospěšných prací, protože neplatil výživné na syna.

Vlaďka Erbová a Tomáš Řepka se vzali v roce 2013, mají spolu syna Markuse (6). Rozvedli se o tři roky později. Modelka už jednou vdaná byla – v letech 2007 až 2011 za hokejistu Zdeňka Bahenského, se kterým má dceru Viktorii. Nyní žije s hokejistou Michalem Gulašim v Brně.

„Půjdeme do kriminálu, lásko.“ Kristelová s Řepkou vtipkují (březen 2018):