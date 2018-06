Fotbalista Tomáš Řepka jako model. Lahev vodky a pak to šlo, říká

Vlaďka Erbová se v kalendáři nadace Rakovina věc veřejná objevila už loni. Snímek s rakem na hrudi vzbudil velký ohlas a nikdo nepředpokládal, že loňskou stylizaci něco pokoří. Povedlo se. Modelka totiž vtáhla do projektu svého partnera Tomáše Řepku, kterému nezbylo, než do focení naskočit.

"Pro mě to byla moc příjemná práce. Válet se před objektivem v posteli s mým chlapem, se kterým se v posteli válím normálně, bylo fajn. Horší to bylo pro Tomáše, který nic podobného nikdy nedělal, ale myslím, že to zvládl skvěle," vylíčila na křtu charitativního kalendáře Erbová, která momentálně čeká s partnerem dítě.

"Nikdy bych neřekl, že modeling může být tak náročný. Ty nepřirozené stylizace, často v křeči, to není nic pro mě. Čas strávený před fotoaparátem raději vyběhám někde na hřišti," doplnil partnerku Řepka, který je stále v rozvodovém řízení (více zde).

Vlaďka Erbová a Tomáš Řepka

Autorem nového kalendáře pro výzkum rakoviny, který se prodává prostřednictvím internetu za pět set korun, je fotograf Jan Tůma. Spolu s vizážisty a stylisty zachytil prominentní dvojici v různých a často velmi vyzývavých polohách.

Nebojte se paruk

Vlaďka Erbobvá v průběhu focení několikrát prošla výraznou změnou, jelikož jí jinak krátké vlasy zakryly paruky. "Je to takový vzkaz pro všechny ženský, které se bojí, jak budou vypadat během chemoterapií. Myslím si, že i v době zákeřné nemoci existuje řešení právě v podobě paruky. Sama jsem si domu odnesla tři," dodala Erbová.

Vlaďka Erbová a Tomáš Řepka na jedné z fotografií kalendáře pro nadaci Rakovina věc veřejná Křest kalendáře nadace Rakovina věc veřejná

Křest kalendáře v prostorách VIP nábytku v pražských Zdibech moderoval Honza Musil. O hudební doprovod se postaral zpěvák Zbyněk Drda, který poutal pozornost i netradičním zapínáním džínů. Místo jednoho knoflíku jich měl hned několik.

Kmotrou kalendáře se pak stala moderátorka a maminka dvou dětí Eva Decastelo, která přiznala, že jí rakovina vzala milovaného otce. "Když jsem čekala syna Michala, lékaři diagnostikovali tátovi rakovinu slinivky, které následně podlehl. Kmotrou tedy nejsem jen proto, že jsme s Vlaďkou a Tomášem přátelé, ale především proto, že si výzkum zaslouží podporu každého z nás," uzavřela Decastelo.

Těhotná Vlaďka Erbová, Tomáš Řepka a Eva Decastelo na křtu kalendáře nadace Rakovina věc veřejná

Výtěžek z kalendáře s Vlaďkou Erbovou a Tomášem Řepkou poputuje na financování výzkumu nadace Rakovina věc veřejná, který probíhá v laboratoři experimentální medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého a Fakultní nemocnici v Olomouci.