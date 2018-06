Řepka se sňatku s Erbovou nebrání, zatím ale nevyřešil rozvod

"Já doufám, že se to jednou stane, že si ji vezmu, teda jestli mě bude chtít," řekl Tomáš Řepka o vztahu s Vlaďkou Erbovou. S manželkou Renatou se ale na podmínkách rozvodu dosud nedohodli.

Vlaďka Erbová, která také dosud není rozvedená s otcem své dcery Viktorky Zdeňkem Bahenským, je ale i bez prstýnku po boku kapitána Sparty šťastná.

"Jsme zamilovaní, co si ze všeho dělají srandu, umíme se zasmát všemu a umíme si dělat legraci jeden z druhého. Je to hrozně příjemné a vím, že je to taková ta první etapa a pak přijdou jiné, takže dokud tohle je, užívám si to," řekla Erbová.

Modelka spolu s matkou Tomáše Řepky Helenou Švecovou a jeho přáteli pokřtila knihu Rebel, v níž fotbalista vysvětluje své aféry.

Fotbalista Tomáš Řepka (uprostřed) křtí svoji knihu Rebel. Druhá zprava je matka fotbalisty, vpravo jeho přítelkyně Vlaďka Erbová.

"Já mám na ty aféry svůj názor a viděl jsem je jinak a určitě jsem to pustil do té knížky tak, jak to opravdu bylo," řekl Řepka.

V knize, kterou věnoval svým fanouškům i nepřátelům, například popisuje, jak byl kvůli opilosti vykázán z tréninku, jak se mu během angažmá ve Fiorentině podařilo opít obávaného kanonýra Gabriela Batistutu, nebo jak se při působení ve West Hamu United dostal do vězení. Svěřuje se i s tím, že chce dovést své manželství k důstojnému konci tak, aby co nejméně trpěly děti Veronika a Tommaso, které chce vídat co nejčastěji.