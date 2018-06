Řepka odkryl hříchy minulosti: Řídil jsem opilý a málem jsem se zabil

„Největší nehodu jsem zažil v autě v roce 1993, to mi šlo fakt o život. Navíc jsem v tom autě nebyl sám. Dostal jsem mikrospánek. Je zázrak že žiju, auto bylo na odepsání,“ řekl Tomáš Řepka na tuning party v centru Prahy. Otevřeně přiznal, že za volant občas usedl i s alkoholem v krvi.

„Alkohol párkrát byl, neříkám že ne. To bych lhal a byl bych neupřímný. A pokud jde o rychlou jízdu, nejrychleji jsem jel svým lambem rychlostí asi 330 km/h. Nějaké body mít asi budu, nejezdím předpisově. To přiznám. Ale nezjišťoval jsem to, vůbec netuším.“

Jeho manželka Vlaďka Erbová poslední nehodu zažila letos, kdy u svého domu srazila exekutora. „To, co se mi stalo, byla nešťastná náhoda, ne autonehoda. Nikomu se nic nestalo, ale i tak to pro mě bylo hrozně těžký a dlouho jsem se z toho vzpamatovávala,“ přiznala Erbová, která si největší nehodu pamatuje z dětství.

„Jeli jsme na dovolenou a bohužel jsme měli vážnou havárku. Skončila jsem v nemocnici s otřesem mozku. Já jsem jako řidič nikdy nic vážného a zásadního naštěstí nezažila. Mám za sebou pár smyků, ťukanců, ale nikdy se nikomu nic nestalo,“ dodala Erbová, která nejrychleji v životě jela 260 km/h. „Nemám úplně líné auto a můj manžel měl také vždycky žihadla. Když jsem bez dětí, tak se nebojím čas od času šlápnout na pedál.“

