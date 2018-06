Tomáš přišel do mého života jako vysvobození, říká Vignerová o Ujfalušim

Jak jsem se dostala k modelingu

Ve třinácti letech jsem chodila do nejrůznějších kroužků v Domě dětí a mládeže. Byla tam zábava. Tehdy jsem poměrně rychle vyrostla, a tak mě mamka přihlásila i do nově otevřeného kurzu pro modelky. Strašně mě to začalo bavit, odchodila jsem i pár přehlídek v Ostravě a okolí a následně se dostala do finále soutěže Elite Model Look. Skončila jsem třetí a následovala smlouva s agenturou a první pracovní cesty do zahraničí.

Co mi modeling dal a vzal

Procestovala jsem mnoho zemí a pracovala i v městech módy jako Paříž, Milán, Singapur, New York. Práce v modelingu mi dala mnoho zkušeností, poznala jsem zajímavé lidi, ale vůbec jsem neznala tu komerční stránku, která je spojená se soutěží Miss. Bohužel jsem kvůli své kariéře musela pozastavit studium. Proto mě teprve čeká maturita. Ale ty zkušenosti za to stály. Strašně ráda vzpomínám třeba na Fashion Week v Singapuru. Našla jsem si tam i mnoho přátel.

Jaký je modeling v Česku

Snažíme se tady nějak modeling dělat, ale za světovou úrovní to pokulhává. Jako národ ale na to nejsme ani jinak stavění. Češi mají rádi komerci, šaškování a bulvár.

Proč jsem šla do soutěže Miss

Nikdy jsem neměla ambice vyzkoušet si soutěž Miss. Když jsem najednou byla mezi dvanácti finalistkami, mé okolí se hodně divilo, že jsem se přihlásila. Tehdy to ale bylo tak, že mě vlastně přihlásila ředitelka z modelingové agentury, když jsem kvůli vážným zdravotním komplikacím nemohla odletět do Indie. Měli tam o mě jako o modelku zájem, ale lékaři mi to doslova zakázali. A já vlastně z nečekané změny plánu a nudy souhlasila se zasláním přihlášky do soutěže. Velkou oporou i patronem byl tehdy můj brácha. Na Miss jsme měly celkem dobrý kolektiv, ale je jasné, že každá z nás chtěla vyhrát. Není to týmová hra, ale každá chce uspět. Dodnes jsem v kontaktu asi se dvěma z nich a můžeme se považovat za opravdové kamarádky.

Co mě po soutěži nejvíc překvapilo

Určitě špatný přístup médií. Psalo se, jak jsem rozdělila národ a mnoho dalšího. Prvně mě to zaskočilo, ale postupně jsem pochopila, jak média fungují, mám už nadhled. Spíš mi vadí, když to čte máma. Něco jsem už ale dokázala před soutěží Miss, už tehdy jsem měla nějaké sebevědomí a určitě mě to nemohlo příliš rozházet.

Jak ovlivnila Miss můj tehdejší vztah

S Kamilem jsme spolu začali chodit asi půl roku před soutěží. Potkali jsme se v Ostravě na Stodolní, ale znali jsme se už z dřívějších akcí. Jiskra nečekaně přeskočila a dodnes na ten vztah ráda vzpomínám. Byl to krásný vztah, který hodně ustál. Rozchod určitě nebyl způsobený získáním titulu Miss. Kamil mě naopak maximálně podporoval. Spíš to postupně vyprchalo, i když jsme si ze začátku hodně rozuměli.

Jaký byl můj vztah s Davidem Krausem

S Davidem jsem byla asi půl roku a seznámení bylo méně tradiční - v Havířově na koncertě jsem se za ním šla vyfotit a následně si mě David našel přes Facebook. Byla to legrace, ale zajiskřilo to a začali jsme spolu chodit. Byl moc milý, originální, ale současně bohém. Ten vztah by možná trval i déle, kdybychom nepřeskočili fázi poznávání se a rovnou jsem se k Davidovi nenastěhovala. On je svůj, já mám také své chyby a po půl roce jsme se dostali do fáze, ve které to přes určité hranice nešlo, tak jsme se v tichosti rozešli, média o tom několik týdnů vůbec nevěděla.

Jak začal můj vztah s Tomášem Ujfalušim

S Davidem už jsem nebyla, ale bylo to čerstvě po rozchodu. Zpětně mi přijde, že Tomáš přišel do mého života jako vysvobození. Po rozchodu jsem si vyčítala nějaké věci, byla z toho špatná a bulvár mi ubližoval. S Tomášem jsme se seznámili v Pardubicích, ale když jsem se s ním začala scházet, s Davidem jsme už byli od sebe. Bulvár to ale nevěděl, a tak hned přišel s tím, jak Davida podvádím. Mrzelo mě to, protože za normálních okolností bych ten vztah chtěla nějakou dobu utajit. Nejsem ten typ, že bych to hned chtěla pouštět ven. Tomáš byl naštěstí na mojí straně a podržel mě, to bylo hodně důležité.

Jak mi vztah s fotbalistou funguje

Autoři Redaktorka: Eva Čerešňáková Fotografka: Lenka Hatašová Make-up a styling: Kristina Marčeková

Snažím se s ním být v Turecku často. Je to člověk, na kterém mi záleží, a když jsem v Praze a on v Turecku, tak je mi smutno. Raději některé práce odmítám, abychom mohli být spolu. Cestování je samozřejmě náročné, ale o co méně se vidíme, o to víc si jeden druhého vážíme. Cítím v tom našem vztahu pevnost a je moc příjemné se na toho druhého těšit.

Jak vidím svoji budoucnost

Ještě bych chtěla vyjet někam za modelingem, asi do Asie, tam se mi moc líbilo. Modeling bude tak na dva tři roky maximálně. Nevím, zda potom budu žít v Česku. Jsem hodně přizpůsobivý člověk, takže nelpím na tom, kde žiju. Pokud funguje vztah a člověk se s tím druhým opravdu miluje, tak není problém žít kdekoliv. Děti v nejbližší době ještě neplánuji, ale určitě bych ráda jedno nebo dvě měla.