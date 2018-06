S Rodenem bych dokázal žít, je zábavnější než vy, setřel Kraus novináře

Čtěte ve čtvrtek Rozhovor s Janem Krausem najdete v Magazínu DNES, který vyjde ve čtvrtek 5. září.

Poláček se během rozhovoru nevyhnul ani bulvárnějšímu dotazu. Chtěl vědět, jestli by Jan Kraus dokázal žít s Karlem Rodenem, s nímž žije jeho bývalá manželka Jana a s jehož expartnerkou Ivanou Chýlkovou zase žije moderátor.

"Já bych s Karlem vydržel, třeba 24 hodin. Rozhodně déle než s vámi, protože Karel je zábavnější než vy," prohlásil Kraus.

Moderátor, který se ocitl v roli zpovídaného, vysvětlil, proč nemá rád oslavy narozenin.

"Když máte narozeniny, tak vám všichni přejí, že jste zase o rok zestárnul, a já z toho mám deprese a taky nesnáším ty přípravy na oslavy," řekl Kraus, který nedávno oslavil šedesátiny, a to přímo ve své show (více zde).

Kraus si také "postěžoval" na pubertu syna Jáchyma, kterého má s Ivanou Chýlkovou.

"Puberta. To je období, kdy si dítě myslí, že rodiče jsou nejblbější lidi v okolí," řekl moderátor a prozradil, že jeho potomek má více fanynek než on. "To má náš Jáchym, groupies. Já ne. Já mám jiná kritéria úspěchu. Jsem skromný. Vychovaný v docela tvrdých poměrech."

Pozvání na červenou sedačku do Show Jana Krause přijali také herečka a zpěvačka Zuzana Stivínová a olympijský medailista, kajakář Vavřinec Hradilek.