Sprosťárny fungují vždycky, říká pátý a dočasný člen Partičky Poláček

Ve chvíli, kdy vstoupil na pódium v Hradci nad Moravicí poprvé, Michal Suchánek ho marně uklidňoval. "Neboj, našim cílem není ztrapnit Poláčka, ale pobavit lidi, začneme lehkou hrou," prohlásil Suchánek.

Poláček nevydržel pohled na 850 diváků v zámeckém amfiteátru, zrudl, rozklepal se a hra mu snadná nepřipadala.

"Potřebovali jsme téma, které pak rozvineme do příběhu, a tak jsme se zeptali, co se kdy na tomto zámku událo zajímavého. Paní Hanka z první řady křikla, že si tu před čtyřmi lety vzala toho pána vedle sebe, Pavla. My měli jejich svatbu popsat, každý přidat pohotově jednu větu, pořád dokolečka," vzpomíná reportér Magazínu DNES.

Ozval se bzučák a začal Igor Chmela. "Jednoho krásného dopoledne před čtyřmi lety řekla Hanka Pavlovi...," řekl.

"...schválně, Pavle, jestlipak víš, co se dneska bude dít?" navázal Ondřej Sokol.

Nyní měl promluvit Poláček, ale v hlavě prý měl prázdno. "Mohli bysme spolu něco podniknout," vykoktal a pak přestal vnímat. "Došlo mi, jak jsem nezábavný, že jim to jenom kazím."

V tu chvíli si ovšem vzpomněl na to, co mu před vystoupením poradila manažerka Partičky. Že když nebude vědět, má říct sprosté slovo, to funguje vždycky. To už byl opět na řadě Ondřej Sokol, který fabuloval.

"Pak se zbavili úchylného kněze, ze kterého Pavel serval sutanu a oblékl ji na svlečenou Hanku," řekl Sokol.

Poláček se rozhodl definitivně znemožnit. "Zamumlal jsem naprostý nesmysl: 'Prdel, řekl Pavel. Slovo prdel fungovalo vždycky!' Chvíli na mě všichni jen hleděli, ale pak dostal Suchánek křeč, Sokol si otíral oči, diváci tleskali a já byl zachráněn," dodal dočasný pátý člen Partičky.

Partička

Během večera se dostal i ke hrám náročnějším, které nezvládl o nic lépe, jak se můžete dočíst ve čtvrtečním Magazínu DNES. Jeho věta o slovu, které fungovalo vždycky, ovšem v Partičce zlidověla. Je dost možné, že zazní i při vyvrcholení celé šňůry. Tím bude velká akce Partička na vzduchu, která se uskuteční 27. července na Konopišti.