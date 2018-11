Tomáš Plekanec ukázal syny, kterým slíbil návrat domů do Česka

„Ani miliony dolarů v NHL nestojí za to, aby tihle dva byli nešťastní a bez obou rodičů. Slíbil jsem jim, že Montreal je v zámoří můj poslední klub. Teď je čas na návrat domů. Děkuju Montrealu za vše a děkuji českým fanouškům za přízeň. Letím na vyšetření k Pavlu Kolářovi a po něm budu řešit nabídky v Česku,“ napsal Plekanec k fotografii se syny na facebookovém profilu.

Hokejista ukončil před několika dny angažmá v Montrealu a zamířil domů do České republiky, aby mohl být nablízku svým dětem. Oficiální zájem již o něj projevily kluby Třinec a Kladno.

„Kluci mi budou chybět. Je to další rodina, chodil jsem sem každé ráno. Teď to končí. Určitě mi to bude chybět, to je jisté. Budu je sledovat a fandit jim,“ řekl Plekanec o kolezích na tiskové konferenci v Montrealu.

„Jsem šťastný, co jsem tady v hokeji dokázal. Mohu odejít spokojený. Je těžké vybrat jeden konkrétní hokejový moment, na který budu nejvíce vzpomínat. Byla jich spousta a je opravdu těžké nějaký vybrat,“ uvedl Plekanec.

Tomáš Plekanec oznámil v srpnu na svém facebookovém profilu, že se s manželkou Lucií Vondráčkovou po vzájemné dohodě rozhodli jít od sebe. V únoru tohoto roku se hokejista po patnácti letech přestěhoval z kanadského Montrealu do Toronta. Jeho manželka Lucie Vondráčková i s dětmi zůstala v Montrealu. Plekancova přítelkyně, tenistka Lucie Šafářová (31) oznámila před několika dny konec kariéry.