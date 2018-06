Chtěli bychom aspoň dvě děti, říká šťastný otec Tomáš Plekanec

"Já si to užívám a jsem strašně šťastnej," řekl Plekanec s tím, že chce mít i další děti. "Nebudeme to nějak přehánět, ale určitě dvě děti bychom chtěli. Žádné plány ale nemá cenu dělat," dodal.

Jeho syn úplně učaroval režisérovi Zdeňku Troškovi, který ho poznal na natáčení Babovřesk. "To je dítě k pomilování. To je tak zlatý, to je Ježíšek. Neustále je dobře naladěný. Neslyšel jsem ho zaplakat za celou tu dobu," rozplýval se Troška, který si Tomáše Plekance pozval jako kmotra svého vína, protože hokejista ho na rozdíl od něj pije (více o Troškově víně čtěte zde).

Z natáčení filmu Babovřesky - Lucie Vondráčková se synem Matyášem

Účast na natáčení filmu byla zajímavou zkušeností i pro Tomáše Plekance. Hrát by si ale slavný hokejista netroufl. To přenechá manželce, kterou ovšem brzy odveze zpět do Kanady.

Po Česku se mu prý moc stýskat nebude. "Jsou chvíle, kdy se člověk těší domů a je rád doma, a pak jsou zase chvíle, kdy by rád odjel pryč a měl chvíli klidu někde jinde," přiznal Plekanec.