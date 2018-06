Jsem herec. Leckoho to překvapí, ale je to tak, vtipkuje Tomáš Měcháček

„Hrozně dlouho jsem přemýšlel, co bych měl o své postavě říkat. Je to kretén. Spíš takový hajzlík, který chtěl být písničkářem a zpívá krásné písničky. Chce se přes postel dostat ke slávě. Většinou se říká, že je to obráceně, že to dělají ženy. Ale chlapi to dělají také,“ řekl iDNES.cz Tomáš Měcháček.

Jeho kolegyně Jana Plodková, která hraje drsnou šéfku TV Óčko Sabinu, se na postelové scény moc netěšila (psali jsme zde). Tomáš si je pochvaloval. „Sexuální scény byly krásné, vášnivé, pohodlné, příjemné, vzrušující. To uvidíte. Probíhalo šňupání alkoholu a pak se i pil kokain,“ dodal v žertu.

Přestože je Měcháček známý z reklamy i divadla spíš jako ten hodný a zábavný, tentokrát tomu bude jinak. A právě to pro něj byla výzva. Práci na novém seriálu, který vzniká ve spolupráci internetové televize Playtvak.cz a produkčního domu Lucky Man Films Davida Ondříčka, přijal rád. I kvůli týmu, který se na něm podílel, včetně kolegyně Jany Plodkové a režisérky Jitky Rudolfové. „Vzal jsem to kvůli tomu, že jsem herec a je to moje práce. Ono to leckoho překvapí. Ale je to tak. A ty holky, co to dělaly - Jitka a Jana, to je vždycky zaručená zábava a normální kvalitní práce,“ dodal Měcháček.

Premiérový díl uvede internetová televize Playtvak.cz 24. dubna 2017. Na reprízy se diváci mohou těšit i v nočním programu TV Óčko.