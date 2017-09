Krejčíř: Dělám všechno od uklízečky, přes obchoďáka až po jednatele

S druhou manželkou, lékařkou Petrou, se seznámil, když moderoval Snídani s Novou a ona přijela jako náhradnice za nemocnou kolegyni. Později spolu začali podnikat a dokonce i chodit. Moderátor se pak rozvedl.

„Pro mě bylo složité a bolestné odejít od rodiny. Myslel jsem si, že mně se to nikdy nestane. Bylo mi jasné, že rodinu musím finančně zajistit. Tak jsme si řekli, že vybudujeme byznys, ze kterého budu moct živit rodinu bývalou i tu novou. Zpočátku vztahy nebyly jednoduché, ale teď dá se říct, že jsme s bývalou ženou kamarádi. Vím, je to klišé, ale v podstatě je to tak,“ prozradil Krejčíř, který má s první ženou tři děti a s druhou dvě.

Nyní mají manželé jedenáct očních ordinací, devět optik, dvě zubní ordinace, dentální hygienu, dvě centra estetické medicíny a ještě prý neskončili.

„Tak daleko jsme se dostali za devět let z jedné malé ordinace, kterou má žena měla,“ pochlubil se moderátor.

Tomáš Krejčíř říká, že v podstatě firmu vede. Dělá prý všechno od uklízečky, přes provozováka, obchoďáka až po jednatele. Připustil, že při jednání s klienty využívá i zkušenosti z mormonské církve, z níž po letech vystoupil.

„Pochopil jsem, jak lidé fungují na bázi emočního i racionálního uvažování. A tyto zkušenosti teď ve firmě využívám,“ dodal Krejčíř pro Magazín DNES, který vychází mimořádně už ve středu 27. září.