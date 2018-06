Tomáš Klus ukázal dceru Josefínu, fandila mu při nohejbale

„Dělal jsem moderní pětiboj, plaval jsem, dělal jsem taky atletiku. V Sokolu jsem nikdy nebyl, ale to nevadí. Mám rád sokolovny,“ řekl Klus.

Na triku měl jasný nápis: Nepodávám. „Rozhodl jsem se, že navléknu podkolenky a že to zvládneme. Taky jsme kvůli tomu oblékli speciální trička. Neumím hrát nohejbal,“ přiznal se smíchem.

To vzala zřejmě na vědomí i jeho manželka Tamara, která měla na tričku nápis: Nepohrdám outsidery.

Dceru Josefínu ke sportu nevede. „Já svoji dceru nevedu. Moje dcera si vede dobře sama. Cit pro hudbu určitě má, to máme každej. Otázkou je, jestli se nám jej nepodaří zadupat, to by bylo neštěstí,“ říká.

S rodinou léto stráví v Česku, kde dohrává poslední koncerty před avizovanou pauzou. „Koncertuju do září a do té doby si užívám. Navštěvuju různé akce, střetávám se s různými lidmi a tak nějak si to léto užívám. Nejedeme s rodinou ani do zahraničí. Proč k moři, když tady je tak krásně,“ míní Klus.