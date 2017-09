Tomáš Klus je trojnásobným tatínkem. Dcera dostala jméno Jenovéfa

Klus na svém facebookovém profilu zveřejnil snímek nožiček miminka a jednoduše k němu dopsal Jenovéfa Klusová se srdíčky.

Zpěvák s manželkou mají tedy dvě dcery a jednoho syna. Josefína se narodila v roce 2013 a Alfréd přišel na svět loni v létě. Tamara Klusová znovu otěhotněla půl roku po porodu. Byl to však záměr.

„Tady jsme se rozmýšleli: uděláme to teď, aby si ty děti byly věkově nablízku jako jedna smečka, nebo si toho benjamínka uděláme až za několik let? Ale pak jsme si řekli, že nebudeme čekat. Mysleli jsme sice, že není moc reálné otěhotnět takhle záhy, když žena ještě plně kojí. No, teď už vím, že to možné je. Moje tělo to dokáže, ale zároveň si toho vážím a vnímám to jako požehnání,“ prohlásila v březnu pro Magazín DNES.

Zpěvák Tomáš Klus si podle manželky otcovství a více dětí užívá také proto, že vyrůstal jako jedináček. Měl totiž mladší sestru, o kterou v dětství tragicky přišel.

Tomáš sám tvrdí, že se po narození dětí stal úplně jiným člověkem. Děti prý jeho životu dávají jiný rozměr. Přál by si rovnou celou školku. „Cesta ke šťastnému světu je skrze naše děti,“ řekl zpěvák pro iDNES.cz letos v únoru.