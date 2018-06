Tomáš Klus: Nemáme právo dětem vtloukat vlastní pravdy

„Jsem konečně v těsném kontaktu se svou intuicí. Chlapi jsou o dost zabedněnější než ženský a to rodičovství to v nich probudí. Říkám všem svým kamarádům, kteří se chystají být otci, že jsou nejlepší otcové na světě už v momentě, kdy se pro to rozhodnou. Protože to tak je. My jsme neustále znejisťováni tou dobou a různými příručkami a lidmi, kteří se potřebujou živit tím, že nám budou vysvětlovat pravdy o našich dětech, že nejsme dobrými rodiči. Ale my jsme," říká Tomáš Klus.

Tomáš Klus a jeho žena Tamara

Jeho dcera, které říká Fína, prý nikdy moc nepláče, a to prý díky přístupu rodičů. „Když upadne, tak my jí ten pocit pádu nespojujeme s traumatem. Nestresujme nám ty děti. Ony si to pak nesou a mají pocit, že když upadnou, podjede jim noha nebo se stane miniproblémeček, tak že je to skutečný problém a je třeba ho oplakat."

Klus také do budoucna chce dceři dávat především lásku a nevnucovat jí své názory. „Vtloukat jim vlastní pravdy, na to nemáme právo. Nemáme právo jí říkat, že bude herečka, doktorka, to už jsou věci za hranicemi kompetencí toho rodiče. Navíc máme tendenci vlastnit ty lidi, přivlastňovat si jejich životy a jejich prostřednictvím prožívat něco, co se nám nepovedlo a je z toho řada problémů. A to je škoda," dodal zpěvák.