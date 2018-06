Tomáš Klus: Manželka mě svou láskou uklidnila

"Cítím, že se ve mně udála ta proměna. Uklidnil jsem se. Dlouho jsem byl v "pochybuji, tedy jsem" a teď jsem přišel na to, že "existuji, tedy jsem" a naplnilo mě to klidem. Přišel jsem na to, že být stačí," řekl Tomáš Klus v pořadu Limuzína.

Za jeho uklidněním stojí láska manželky Tamary a dcery Josefíny. "Já jsem dostal jasnou zprávu od své ženy a jsem si naprosto jistý, že mě miluje, že nemusím o nic bojovat, nemusím se předvádět, nemusím být někým jiným, nemusím se snažit dělat víc věcí, nemusím se honit, abych něco dokázal, protože ona mě miluje takového, jaký jsem. A v momentě, kdy mám tuhle informaci od ní a já k ní cítím naprosto to samé, tak jsem zpomalil, najednou jsem přestal koukat okolo," říká Klus.

Dřív se snažil dělat lepším a občas i drobně zalhal, aby tak vypadal. A to teď už nemusí. "Tamara mě naučila říkat pravdu všem a vždycky. Nehrát si na nic. A v momentě, kdy říkáš pravdu, tak jsi naprosto čistý, nejsi ve stresu, nemáš strach, že tě někdo přistihne při něčem, a jsi v klidu. Nikam nespěcháš, nikomu nic nedokazuješ. A to je ten recept - jenom pravda a odevzdání se, důvěra," říká Klus.

