Tomáš Klus: Svatbu nechci uspěchat, hlavně kvůli dítěti

Tomáš Klus se na roli otce už těší. Jeho přítelkyně Tamara těhotenství prý zvládá v pohodě, dokonce ani netrpí ranními nevolnostmi. Pohlaví dítěte si nastávající rodiče nechají zjistit.

"Ještě to ale nevíme, zatím se k nám točí zády. Toužím po holčičce, mám takovou tendenci opatrovat ženu. Když to bude dcera, o to úzkostlivěji ji opatrovat budu," řekl zpěvák.

Svatba zatím není na pořadu dne, ale zpěvák ji rozhodně plánuje. "Já o tom uvažuji velmi intenzivně, ale nechci to uspěchat. Byl bych nerad, aby si prtě posléze myslelo, že bylo důvodem toho, že rodiče se museli vzít. Chci, aby bylo přesvědčeno o tom, stejně jako my v to věříme, že bylo z čisté lásky," prohlásil Klus.

Tamara Kubová a Tomáš Klus

Jména pro dítě už vybírají, ale vypadá to tak, že rozhodující slovo bude mít nakonec maminka.

"Zatím je to ve fázi bojiště u nás doma. Zatím vyhrává partnerka, na celý čáře. Je velmi temperamentní," dodal zpěvák, který se prý na procházky s kočárkem nechystá.

"Ono se to nebude úplně dít. Jsem zastáncem toho, že dítě by mělo být co nejdéle se svou matkou v tělesném kontaktu. Je to z toho důvodu, že když je těch devět měsíců ve velkém luxusu a pohodlí v těle své matky a pak najednou by mělo být odloženo do plastového kočárku, tak by to pro ně byl asi příliš velký šok. Jsem přívrženec tělesného kontaktu s dětmi. To zní hodně špatně. S vlastními dětmi. To zní ještě hůř. Já bych chtěl nosit své dítě na těle," dodal v žertu Klus.

Zpěvák se společně s dalšími známými tvářemi objeví v kalendáři kampaně 12 plus 12. Ta má představit, jak se žije lidem s nemocí motýlích křídel. Projekt pro občanské sdružení DebRA ČR organizuje herečka Jitka Čvančarová a na fotkách Lucie Robinson se objeví také Aneta Langerová, Aňa Geislerová, Dan Bárta, Jiří Bartoška, Pavlína Němcová nebo Karel Schwarzenberg.