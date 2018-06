Tomáš Klus je dvojnásobným otcem. Manželka mu porodila syna Alfréda

„Jsme všichni! A je to nádhera. Děti všem! Velkej a zdravej frajer to je! Celý jsem to proklečel a v této pozici strávím před svou ženou zbytek života. Žena je život!“ napsal zpěvák se spoustou srdíček na svém facebookovém profilu k fotce synovy ručičky.

Tomáš Klus se pochlubil, že má syna (2. června 2016).

Dvojice má už dceru Josefínu, která přišla na svět v roce 2013. Narození dcery označil zpěvák za největší zlom ve svém životě. Podle svých slov se díky ní naučil sdílet své pocity a také potlačit ego v okamžiku, kdy mu poprvé začala vzdorovat.

„Když ti to NE řekne to nevinné děťátko, tak ego se zastydí, že se naštvalo na to malé nevinné děťátko. Já se dostal do pozice, že jsem koukal na to své ego. Řekl jsem si: Co se chceš porovnávat s dvouletým dítětem? Co si chceš dokazovat? A tak jsem to ne do sebe vpustil a úplně jsem ho přijal. A teď přijímám každé ne každého člověka,“ řekl v minulosti Klus.

Tomáš Klus se dal s finalistkou pěvecké soutěže Hlas ČeskoSlovenska Tamarou Kubovou dohromady v létě 2012.