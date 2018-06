Bude nás pět, oznámil na sociální síti nastávající tatínek Tomáš Klus

„Bude nás pět,“ napsal zpěvák na svůj profil k fotce manželky a svých dětí a přidal hashtagy jako žena bohyně, čím víc, tím líp, děti všem nebo mise: milujeme a mise: množíme.

Zpěvák už předtím prohlásil, že se po narození dětí stal úplně jiným člověkem. Děti prý jeho životu dávají jiný rozměr.

„Chtěl bych mít spoustu dětí, plnou školku. Protože je to nesmírně inspirující, uklidňující a nabíjející. I když občas také vyčerpávající. Alfréd měl teď takové období, kdy byl přesvědčený, že není potřeba spát a nikdo na světě to nepotřebuje. Na druhou stranu to je úplně jedno, protože děti se nakonec na vás stejně usmějí a řeknou ‚miluju tě’ a to je nejlepší na světě,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.

Tomáš Klus má s manželkou Tamarou (29), kterou si vzal v roce 2013, dceru Josefínu (3) a syna Alfréda, který v letos létě oslaví první narozeniny.