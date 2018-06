Tomáš Klus o své proměně: Manželka mi dodala kuráž

„Vždycky jsem měl úctu k ženám. Ale ubližoval jsem, protože mladý člověk chce žít a bujet. Kolikrát zapomene, že někdo může věci vidět jinak. To jsem moc nevnímal a neřešil,“ ohlíží se Tomáš Klus, jehož vztah k ženám se začal formoval už v deseti letech.

„Když mi tehdy spadl táta ze skály a zabil se, tak v tom věku jsem si začal uvědomovat sílu žen. Onen obdiv žen u mě pak vyvrcholil porodem mé ženy. Viděl jsem, že my, chlapi, jsme v porovnání s ženami docela béčka. Já bych to nedal.“

Loni se Tomáš Klus oženil se zpěvačkou Tamarou a tím prý skončilo jeho promiskuitní období.

„Je to krásný! Kdybych se, nedejbože, s Tamarou rozešel, tak ona by byla první člověk, kterému bych zavolal. Je to můj největší kamarád. Díky ní jsem přišel na spoustu věcí. Třeba na to, že si před ní nemusím na nic hrát. Takže jsem vedle ní naprosto klidný,“ svěřil se v rozhovoru pro nový týdeník TÉMA zpěvák.



Nápad vydat desku samostatně pochází od jeho ženy Tamary. „My, chlapi, se od žen máme hodně co učit. Naslouchám ženám, dávají správný směr. Tamara mi dodala kuráž to vydat. Moc jsem si nedůvěřoval. Až teprve teď, když ty písničky hraju lidem, mi dochází, co jsem vlastně napsal. A jsem za to šťastný...“



