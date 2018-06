VIDEO: Slavík neurčuje mou hodnotu, nejvíc je dcera, říká Tomáš Klus

V sobotu je Český Slavík. Jak to vidíte letos? Čekáte opět vítězství?

Moc si s tím nelámu hlavu, neřeším to. Já tam půjdu se svou ženou a kamarády, užijeme si pěkný večer, a jestli si něco odneseme domů? Minimálně si každý vezmeme jeden sáček k rautu.

Jak vnímáte to slavičí kralování, promítlo se nějak do vaší práce?

Mám pocit, že to člověka nemůže nijak změnit, a pokud jo, tak je něco špatně. Při vší úctě, ono to nic není. Nemám pocit, že bych začal líp zpívat nebo že by se na mě někdo jinak díval. I když to vlastně nevím, to nemůžu hodnotit. Ale já se sám na sebe nedívám jinak. Pro mě to není nic, co by určovalo mou hodnotu. Samozřejmě jsem za to šťastný, protože to vnímám jako rukytřas od mnoha lidí najednou, kteří vám řeknou: Gratuluji, líbí se mi, co děláš. Ale že by to mělo nějak hnout mnou, to ne. Od toho jsou jiné věci. Třeba děti.

Na ty se chci ostatně zeptat. Během jediného roku jste se oženil a stal se otcem. Je tohle ten smysl života?

No jasně. To je to nejintenzivnější štěstí, kterého se navíc můžete dotýkat a být při něm. Zároveň vám dochází, že je ten svět opravdu krásný. Je tam totiž hypotetická možnost, že to vidíte poprvé. Nebo ochutnáváte vodu poprvé. Začal jsem ji právě pít a je to úplně jiný pití. Mám k ní velkou úctu. A je to kvůli tomu, že jsem se vcítil do role své dcery, protože to takhle má a takhle to vnímá. A mně se to zalíbilo. Jsem vděčný, že to můžu žít. Přijal jsem zodpovědnost za to, kým jsem.

Tomáš Klus s manželkou Tamarou

Máte pocit, že jste víc dospěl?

Ne, to ne. Myslím si, že dospělost je jen výmluva, že člověk začal mít strach být dítětem.

Life Is Porno, které máte na čepici, s tím souvisí?

No taky... Ale chystám ještě čepici, kde bude My Wife Is My Life. To je teď totiž moje filozofie.

Jak jste pokročil pracovně?

Točíme teď desku, respektive jsme ji natočili a budeme ji teď jenom dodělávat. A já se pak odebéřu na dlouhou dovolenou, budu se věnovat sportu a nicnedělání a především budu se svýma drahýma polovičkama. To je zvláštní, že se teď dělím na tři polovice. A ještě máme dvě další polovice - psy. Je to skvělý být takhle polovičatej na několik částí. Desku prostě musíme dodělat do doby, než odjedu, a pak už budeme jenom po e-mailu řešit věci ohledně nového turné, které bude jako deska na jaře.