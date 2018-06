Tomáš Klus a Tamara Kubová mají dceru Josefínu

"Dnes se nám narodila Josefína. Kdybych uměl, napíšu toho více, ale snad ani ta Láska není tak nádherné slovo," napsal Tomáš Klus na svůj profil na Facebooku.

Pod zprávou se objevilo během hodiny téměř tisíc gratulací. Mnoho fanoušků ale Klusovi gratuluje už od víkendu, kdy se v diskusi na jeho stránkách objevila zpráva o dceři (více čtěte zde).

Tomáš Klus má svou první dceru s přítelkyní Tamarou Kubovou, s níž se dal dohromady loni v létě.

Tamara Kubová a Tomáš Klus

O svatbě prý uvažují, ale nechtějí se brát jen kvůli dítěti. "Já o tom uvažuji velmi intenzivně, ale nechci to uspěchat. Byl bych nerad, aby si prtě posléze myslelo, že bylo důvodem toho, že rodiče se museli vzít. Chci, aby bylo přesvědčeno o tom, stejně jako my v to věříme, že bylo z čisté lásky," řekl Klus.