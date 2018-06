Klus o Krajčovi: Nikdy jsme nebyli lidi, kteří by spolu chodili na pivo

Tomáš Klus popírá, že by se s Richardem Krajčem pohádal kvůli kritice jeho Kryštof Kempů (více čtěte zde).

„Já se s nikým nerozhádal. Jediné, co vzniklo, bylo to, že jsem se údajně nějak nepěkně vyjádřil o Kryštof Kempech, což ale není pravda. Já řekl, že Kryštof Kempy jsou naprosto v pořádku, když dělají šťastnou takovou spoustu lidí, a že mi jenom nepřijde v pořádku to, že se kapela Kryštof tváří, že něco dělá nějak a přitom je to jinak. Přijde mi to pokrytecké. Proč nebýt upřímný a pojmenovávat věci pravými jmény?“ říká Klus.

Vztahy mezi Klusem a Krajčem nejsou „momentálně žádné.“ Nekomunikují spolu, ale podle Tomáše Kluse ani žádní velcí kamarádi nikdy nebyli.

„Vždycky jsme se pozdravili na koncertě a sešli se, abychom spolu nazpívali písničku, ale nikdy jsme nebyli lidi, kteří by spolu chodili na pivo. To je další bublina. Lidi mají pocit, že lidi, kteří jsou součástí šoubyznysu, jsou spolu nějakým způsobem spjatí, ale tak to není,“ říká Tomáš Klus, který si dá teď s koncertováním na rok pauzu.

Důvodů má prý hodně. „Jednak je to taková únava, která ale není fyzická, jen mám pocit, že je mě všude dost a je zbytečné, aby mě bylo tolik. A že i sám sebe mám dost. Pak je to taky nalezení pokory vůči věcem, které skrze mě procházejí, což jsou písně a muzika. Mám pocit, že si pro sebe neustále uzurpuju tanec múz, ze kterého mé písně vznikají, a že je na čase dát jim prostor. A dalším důvodem je, že chci být s rodinou, to je to nejdůležitější,“ dodává.