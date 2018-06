Tomáš Klus a Ewa Farna se rozešli, nikdo třetí za tím není

14:25 , aktualizováno 14:25

Pětadvacetiletý zpěvák Tomáš Klus a o sedm let mladší Ewa Farna už netvoří pár. Jejich vztah skončil po půlroce, kvůli pracovní vytíženosti. "Je to pravda a je to čerstvé," potvrdila iDNES.cz zpěvákova manažerka Barbara Falgeová.