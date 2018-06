Tomáš: Jste banda dementů, tak se tak chovejte

Jak to tak vypadá, každý VyVolený, který se momentálně ocitne v roli vyvrhela, brzo vstává a mazlí se se štěňátky Britney a Miou. Před týdnem byl ranní ptáče Jakub, ve čtvrtek zase Pluto. Ten teď dostává čočku za to, že se ohradil proti Tonyho vměšování mezi Danu a Petra.

Tomáš uráží všechny při sebemenší příležitosti. Obrátil proti nim dokonce svůj trest, který dostal s Martinem. Martin musel přichystat pro VV a psi královskou snídani a Tomáš je obsloužit. "Vám do tý snídaně nasypu jed," remcal Martin. Dost mu to trvalo, a tak si agent na oko odskočil, aby nastražil na záchodě těhotenský test.

Všichni už málem okusovali hlady nábytek, když Martin vše nachystal, a tak se na jídlo vrhli jako sarančata. "Martine, my toho máme málo. Šunka, sýr, rajčata nejsou," stěžoval si po chvilce Pavel. Jen Martina naštval, že mu po té robotě nic nenechali.

"Jste tady banda dementů, tak se tak chovejte a nesnažte se do toho vnášet moudra," začal vandrovat do všech u stolu Tomáš. A nedal pokoj nikomu. "Tebe nevytočím, ty si tak blbej, že to ani nejde," ohodnotil Martina. Sanny označil za Godzillu. "To je fakt ubohost posmívat se někomu s nadváhou. To může leda tak někdo, kdo má v kalhotách pět centimetrů a lečí si komplexy," naštvala se Karolína.

Jo, VyVoleným chybí cigarety a jedna od štábu nestačila. Pavel jako boss vyprosil ve zpovědnici jednu krabičku. Ale Tomáš opět popichoval, že ji rozdal všem, když byla jen pro něj. Jen pro něj! Pavel ho přechytračil a dal mu ji, ale prázdnou. A když nepřestal, přidal bonus v podobě jogurtu s müsli na hlavě.

Marcy konečně objevila na záchodě použitý test a zvala k tomu jednu dívku po druhé, jestli to není nastražené. Rozštípl to Pity: "Tak to bude určitě moje!" Pavel se ujal šetření, ale vyšetřil tak akorát "prd".

S Karol ale vedli opravdu fundovanou vědeckou diskuzi o tom, jak žena může otěhotnět z vody, ve které se koupe s mužem. Podle Karol nejen ve vaně, ale dokonce i v moři, jestli se tam předtím někdo "udělal". Velmi zábavné, velmi!

Večer si všichni zchladili žáhu, když měli dát Jakubovi a hlavně Tomášovi pořádnou "deku" za to, že mají imunitu a nemohli si užít tolik Výzvu. Hlavně potom získali zpět deky, o které přišli. Pity si nechal vysvětlit, "co že to vlastně deka je" a šlo se na věc.

Pochlebováním přinutili imunní VV předvést polonazí kulturistickou show. Jen odložili svršky, sesypali se na ně s vejci, kečupem, kakaem, marmeládou a dalšími "blemtavými" věcmi. Tomášovi se to dost nelíbilo a nadával. Ale ostatní byli spokojení. Ráno příliš nebudou, až uvidí, co se dělo v kuchyni. Pavel s Tomášem ji pod rouškou noci pořádně znesvětili. Před Duelem se bude muset uklízet. Tak která z dua Dana - Sanny se nám předvede?