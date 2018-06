LÁSKA POD LUPOU: Na rande jsem přijel v pantoflích, říká Hauptvogel

PRVNÍ DOJEM

Tomáš: První dojem byl naprosto dokonalý. Stála tam bohyně a já, ač krajně nesmělý, neváhal a oslovil ji.

Monika: Pěkný a sebevědomý chlap s jistou dávkou arogance, to mě vždy přitahovalo. Potřebuji mít vedle sebe silného a pevného člověka.

PRVNÍ RANDE

Tomáš: Přijel jsem pro Moniku na skútru, v pantoflích, vzal ji na večeři, mlel nějaké trapné vtipy a ona neutekla. To je prostě zázrak.

Monika: Tom pro mě přijel na motorce, dal mi na hlavu takovou šílenou helmu a jeli jsme na večeři do italské restaurace, kde jsme se neskutečně nasmáli. To naštěstí máme pořád.

ČÍM MĚ NEJVÍC OKOUZLIL/A

Tomáš: Je to krásná, vtipná, prostě okouzlující dívka, která je úplně v pohodě. To je naprosto dokonalá kombinace.

Monika: Smyslem pro humor, a to stále platí. Tomova schopnost mě rozesmát za jakékoliv situace je neskutečná.

CO NÁS NEJVÍC SPOJUJE

Tomáš: Nejvíc nás spojuje to, že nehledáme problémy tam, kde nejsou. Nedohadujeme se o kravinách, ale užíváme si každou chvíli. Život si prostě společně vychutnáváme.

Monika: Určitě stejný pohled na svět a postoj k životu. Máme také spousty společných zájmů - sport a cestování. Je krásné, že se vzájemně obohacujeme. Já jsem začala s Tomem víc sportovat a on se mnou víc cestovat.

V ČEM SE NESHODNEME

Tomáš: Rozhodně se neshodneme v tom, kdo dělá lepší bramborový salát! Je totiž jasné, že prastará receptura od mých rodičů a prarodičů je naprosto nejlepší, ale Monika to absolutně nechce uznat. Neshodneme se také v názoru na to, zda ponožky dokážou dojít z obýváku do špinavého prádla. Já tvrdím, že ano.

Monika: Jestli je lepší můj rodinný bramborový salát, nebo Tomův. Samozřejmě že můj, ale to je něco, jako jestli se šípkovou nebo se zelím. Každý má svou pravdu.

KDY SE DOSTAVUJE ŽÁRLIVOST

Tomáš: Monice maximálně důvěřuji, takže žárlivost se dostavuje maximálně ve formě žertu.

Monika: Já jsem v tomto trochu jiná a nežárlím. Kdybych žárlila, tak bych se z toho asi musela zbláznit, takže nežárlím.

ZLOZVYKY, KTERÉ TAKTNĚ PŘECHÁZÍM

Tomáš: Má partnerka nemá zlozvyky. Jestli nějaký má, já o něm nevím. Jediné zlozvyky, které taktně přecházím, jsou ty moje.

Monika: Tomáš pořád něco hledá – peněženku, klíče, telefon, což když třeba musíme odcházet z domu přesně na čas a mezi dveřmi zjistí, že nemá klíče od auta a pak ještě telefon, tak to by mě občas trefilo.

Tomáš Hauptvogel a Monika Kašparová

JAK VIDÍME SPOLEČNOU BUDOUCNOST

Tomáš: Naší budoucnost vidím velmi jasnou, ale hlavně společnou. Oba se totiž stále snažíme, abychom se měli krásně a stále víc a víc rádi!

Monika: Společně.

NEJVĚTŠÍ PŘEKVAPENÍ

Tomáš: O největším překvapení asi hovořit nemůžu. Překvapujeme se neustále. Tu nějakým drobným dárkem, tu třeba originální večeří. Překvapuje mne i tím, jak nebojácně se pouští do terénu na kole, nebo s jakým odhodláním a pílí neustále zlepšuje svůj lyžařský um.

Monika: Když za mnou přiletěl po třech měsících do Austrálie. Samozřejmě jsem věděla, že přiletí, v tom se překvapení nekonalo, ale stejně když vyšel z letadla, to pro mě bylo neskutečný, opravdu tam byl a opravdu přijel. Jinak mě ale překvapuje pořád, třeba přijedu domů a ve váze na mne čeká puget květin se vzkazem.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Tomáš: Všechno si raději řekneme. Ale dobrá: už se těším, až se zase sejdeme doma, lásko moje!

Monika: Krásný den, lásko!