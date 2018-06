Bývalý alkoholik Tomáš Hanák si pořídí hospodu

Hanák koupil v Nižboru kus nádraží a hodlá zbudovat penzion. "Je to taková dřevěná budova z 19. století, koupil jsem taky tři vagony, chystám se to v létě otevřít, bude tam hospoda, muzeum hraček a rodiny s dětmi tam budou moci přespat. Je to kouzelné, poetické místo s výhledem na zámek. To, že mohu být ve styku s věcmi starými 120 let, je krásný," prozradil herec.

"Nevím, jestli s ohledem na tvůj alkoholismus je rozumné, aby sis otvíral hospodu," řekl mu moderátor a odmítl i jeho pozvání, ať se přesvědčí sám. "Jo a zahučíme do toho spolu," řekl.

Tomáš Hanák se pravidelně umísťuje v žebříčcích o nejpřitažlivějšího Čecha a dokonce se mu přezdívá "český Clooney".

Ženy na něj vždycky letěly. "V období mého vrcholného pití bývalo běžné, že se na mě usmála zmalovaná fuchtle, já se rozhořel a už jsem viděl, jak jdeme k vycházejícímu slunci a ona mi povije dítě," popsal.

