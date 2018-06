Hanák znechucený politikou: Český národ bych zrušil a nechal jen Jágra

"Co se děje dneska je skličující, ve mně to vzbuzuje naprostou beznaděj, protože si nedělám iluze do budoucna. Říkali jsme si, že by nebylo špatné český národ zrušit a nechat jen Jágra jako symbolického zástupce kdysi existujícího národa a udělat za minulostí opravdu tlustou čáru. Ale bojím se, že za týden by bylo všechno postaru," říká rezignovaně Tomáš Hanák, který právě natáčí film Lovci a oběti, kde hraje mafiána.

Mafiánské praktiky české politické reprezentace ho znechucují a sám by do vrcholné politiky nešel.

"Já jsem v obecní politice, jsem radní v obci Nižbor. Máme skvělou starostku, takže mně je potěšením jí to břímě odlehčit. Ale v šestapadesáti letech nebudu šílenec. Je varovné, když umělec, kašpárek, jde do politiky. To zavání předstíráním nebo hrou, a pak já jsem spíš bytostně měkkýš, takže bych se nechal semlít tím strašlivým strojem."

Jeho podporu v politice mají zejména ženy. V prezidentské volbě to byla Zuzana Roithová. Po vítězství Miloše Zemana tvrdí, že prezidenta nemá. Na kameru iDNES.cz ukázal textovou zprávu, v níž mu Zemanův tým nabízí peníze za to, když přejde do jejich tábora.

Tomáš Hanák žádá, aby Jan Fischer nekandidoval na prezidenta. Herec Tomáš Hanák vyzývá Miloš Zemana, aby vysvětlil sponzorování kampaně a strany.

"Já jsem proti Zemanovi vystoupil, ale tak nějak jsem se s tím naučil žít. Kdybych byl věřící, tak bych řekl, že jeden člověk si splnil svůj sen. Ale já myslím, že jeho chvíle teprve přijdou. On si to bude náramně užívat. Pro mě to prezident není," říká Hanák.

"Ty vzory jsou na východ od nás v Rusku. Chce být loutkář, který za ty nitky bude tahat a bude se tvářit jako přítel lidu," dodává.

Z marasmu nevidí východisko. Snad jedině absolutní změnu systému. "Moje sympatie má monarchie a cesty do Holandska nebo Británie dokazují, že i přes problémy těch zemí je tam ještě lidský rozměr a důstojnost toho reprezentanta. Ale nevím, kdo by mohl být mým reprezentantem."