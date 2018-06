Tomáš Dvořák na parketu trpí kvůli botám

Po boku své taneční partnerky Kamily Tománkové úspěšně zvládl již čtyři kola a spousta jeho známých se nestačí divit, s jakou lehkostí a nedbalou elegancí zvládá na tanečním parketě i ty nejnáročnější prvky. Přitom do tanečních nikdy nechodil.

„Tanec se mi velmi líbil už jako klukovi, ale měl jsem tu smůlu, že jsem se do tanečních nedostal. Kvůli atletice jsem totiž přestoupil z druhého ročníku gymnázia ze Zlína do třetího ročníku do Prahy. No a ve Zlíně chodili do tanečních třeťáci, takže jsem to nestihl, a v Praze to naopak druháci měli už za sebou. Byla to zkrátka smůla,“ vysvětluje čtyřiatřicetiletý sportovec.

Ale pohyb je mu ale vlastní, takže ani s tancem neměl problémy. „Ne nadarmo se říká, že když někdo neumí tancovat, může mít problémy s jakýmkoliv pohybem nebo sportem a naopak. Atletiku mám postavenou na rytmu - nejsem žádný extra talent, spíš technický typ a k tomu rytmické předpoklady potřebuji.“

Trpěl kvůli botám

Jeho taneční vystoupení bedlivě sledují z publika při přímém přenosu z Křižíkova pavilonu na pražském Výstavišti, na generálkách nebo doma u televize i manželka Gábina a jejich tři dcery - devítiletá dvojčata Bára a Kačenka a tříletá Terezka.

„Když Tomáš někdy v létě dostal nabídku, aby se zúčastnil této taneční show, nechal si asi čtrnáct dní na rozmyšlenou, jestli se do toho má pustit, nebo ne. A když se mě zeptal na můj názor, řekla jsem mu: ,To víš, že to zkus, bude to i legrace...‘ Avšak ze začátku to žádná legrace nebyla, hrozně trpěl na tanečních trénincích hlavně kvůli botám. Nikdy totiž nenosil boty s podpatky, natož aby v nich ještě tančil. Atleti jsou zvyklí trénovat v pohodlných teniskách a tretrách,“ vzpomíná na nelehké začátky „taneční kariéry“ svého manžela bývalá atletka Gábina Dvořáková.

Tomášův vynikající taneční výkon však rodinku vůbec nepřekvapil. „My jsme s dcerami věděly, že náš tatínek je šikovný a nesmírně učenlivý. Velmi nás těší, že se líbí i divákům. Už dvakrát jsme mu fandily přímo v publiku a musím říct, že Báru a Kačenku tanec od začátku této soutěže nadchl. Už pro ně hledáme taneční školu,“ uzavírá Gábina.

