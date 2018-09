Děláme si oslavy jako malé děti, říkají manželé Berdychovi

Je pro vás móda práce, nebo zábava?

Ester: Já módu miluji už od malička. Je to pro mě vášeň, zábava, práce. I manžel se v módě vyzná. Oba se rádi inspirujeme i na přehlídkách.

Tomáš: Mně se přehlídky líbí. Dokonce jsem viděl i dvě přehlídky za sebou. Je hezké vidět ten kontrast civilních věcí, co jsou skutečně na nošení, co si lidé opravdu jdou koupit. Extravagance mi zase až moc neříká.

Nakupujete sám, nebo vám pomáhá manželka?

Tomáš: Jak kdy. Něco sám, něco společně. V těchto ohledech se dobře doplňujeme. Musím říct, že mě má manželka v oku, protože hodně věcí mi koupí i sama.

Jako modelka s vlastním vkusem, změnila jste Tomáše hodně v oblékání?

Ester: To ani ne. Je to jistý vývoj. Když jsme se poznali, mně bylo asi osmnáct nebo devatenáct let, manželovi dvacet pět, dvacet šest. Tomáš měl vkus i předtím.

Nedávno jste byli oslavit pětadvacet let módní značky Pietro Filipi. Vzpomenete si na oslavu těch vašich pětadvacátých narozenin?

Ester: Já moc dobře, protože to je nedávno. Měla jsem u toho jen nejbližší lidi a kamarády, takže taková normální oslava. Žádná divočina.

Tomáš: Mé datum narození už osm let vycházelo na daviscupový týden. Takže kdybychom se zpětně podívali, jaký to byl zápas, určitě bych vám to dokázal dokonale popsat. Každopádně ani u mě neprobíhají divoké večírky.

Tomáš Berdych a jeho manželka Ester Berdych Sátorová

Děláte si také oslavy ve dvou?

Tomáš: Vždy si připravíme oslavu i jen ve dvou, ať už se jedná o narozeniny, nebo jiné oslavy. Rádi si děláme překvapení jeden pro druhého. Takové ty tajnosti, abychom to nevěděli.

Ester: Balonky, dorty, večeře, dárečky, jako malé děti, nás to hrozně baví. Tomáš mi udělal nádhernou oslavu ve dvou právě k těm pětadvacátým narozeninám. Romantika, překvapení. To já miluju.

Kde jste strávili dovolenou, pokud na nějakou vůbec zbyl čas?

Tomáš: Letos to pro mě bylo hodně jiné, já jsem přerušil sezonu ještě před Wimbledonem kvůli zranění, takže potom jsem pořád nevěděl jak a kdy, kolik toho času bude. Tu dobu jsme se snažili využít a díky tomu se nám to léto letos povedlo poměrně dobře. Byli jsme dvakrát v Řecku, s kamarády v Itálii a pořád jsme měli takové nějaké výletování.

Ester: Bylo to krásné léto. Ale my s Tomášem si to společně užijeme všude, jak doma na gauči, tak můžeme být v New Yorku, v Itálii, je to úplně jedno. Důležité je, že máte toho správného parťáka vedle sebe, což já mám a to je to nejdůležitější.

Oba celý život hodně cestujete. Je ještě nějaké místo, které jste spolu nenavštívili a rádi byste?

Ester: Právě se chystáme do romantických Benátek. Nikdy jsme tam nebyli, takže se moc těšíme.