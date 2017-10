Zatím si s Tomášem vystačíme sami, říká Ester Berdychová

Jak to máte vůbec doma s módou. Radíte Tomášovi, nebo má vlastní vkus?

On má obrovský dar a mohl by i radit ženám. Takže Tomáš mi někdy rád pomůže a jindy mi třeba i nějaký hezký kousek vybere. A naopak já jemu. Takže se skvěle doplňujeme.

Vy jste hodně oddaná svému muži, jezdíte s ním po světě. Není vám líto, že svou kariéru nemůžete tolik rozvíjet?

Určitě jsem mu velmi velkou oporou a myslím si, že je to velmi důležité. Protože aby se člověk na vrcholové sportovní úrovni udržel, musí tu podporu mít. Zároveň ale mám svou kariéru a užívám si to. Když je možnost, Tomáš rád přijde na přehlídku, aby mě podpořil.

Zbývá vám vůbec čas na nějaké soukromé aktivity?

My si ten čas na sebe vždycky nějaký najdeme a trávíme ho aktivně a sportujeme. Když přiletíme z nějaké daleké cesty a máme jeden den volno, tak si rádi zajedeme na kola, uděláme si turistický den, navaříme si dobré jídlo doma, a to je pro nás největší odpočinek. Hrajeme spolu i tenis, jelikož jsem ho hrála sedm let závodně.

Vyhrála jste nad Tomášem někdy?

Nad ním nevyhraje ani Serena Williamsová, která je úspěšná. Mužský a ženský tenis je opravdu odlišný. Takže to ne. Ale zapinkáme si.

Tomáš a Ester pózují při Australian Open s malými vombaty (2014).

Máte společně vyhraný nějaký turnaj?

Ano, byl to turnaj v Holešově, i když ho Tomáš vyhrál v jiném roce než já. Naše cesty se tenisem prolínaly, přesto jsme se vlastně seznámili mimo kurt. Máme společného přítele, který hrál a trénoval tenis, a ten nás dal dohromady.

Co se týče budoucnosti, už jste měli svatbu, po ní obvykle přicházejí děti…

My to máme asi trochu jinak, ještě to není na pořadu dne a ještě si pár let počkáte. Teď je hlavní naše kariéra. Až ta kariéra skončí, tak uvidíme, jestli bude čas vztah dál posouvat. Zatím si vystačíme a užíváme sami dva a vyhovuje nám to.

Při tom všem cestování máte místo, kam se rádi vracíte?

My máme rádi Evropu a Česko. Česko je pro nás opravdová dovolená, protože tu čas moc netrávíme. Ale kdybych měla říct nějaké místo, tak rádi jezdíme na dovolenou do Řecka. Jsou tam milí lidé, výborné jídlo a já si myslím, že není třeba jezdit někam daleko. Evropa je jedno z nejhezčích míst na světě.