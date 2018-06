Tom navrhne svatební šaty pro Katie

„Tom požádal Giorgia, aby navrhl šaty opravdu speciální a on si hned Katie pozval na několik zkoušek. Je nezvyklé, aby se o šaty staral ženich, ale Tom se do toho opravdu vložil. Vypadá to, že má jasnou představu o tom, jak bude vypadat celý obřad,“ svěřil Cruisův přítel britskému listu The Sun.

Podle serveru Ananova budou šaty z krémového saténu a Katie Holmesová je dostane zdarma.

Již minulý víkend pár prozradil, že svatba bude v Mexiku a pokud možno už v listopadu. Tom se nechal slyšet, že dítě se musí narodit již do manželství. K této myšlence ho přivedli rodiče Holmesové, bigotní katolíci, pro něž je už tak neúnosné, že Katie otěhotněla před svatbou.

„Tom je staromódní. Chce, aby se jeho dítě narodilo do manželství. Je velmi romantický a přeje si, aby se vše bylo na svém místě ještě před porodem. Dohodli se na termínu svatby v Kankúnu hned po zasnoubení, plánovali to kolem Vánoc. Ale Katie netušila, že je těhotná, takže se vše musí uspíšit,“ svěřil britskému listu Daily Mirror nejmenovaný zdroj.