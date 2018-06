Syn Toma Jonese žebrá na ulici, talent zdědil po otci

Jonathan svého otce nezapře hlasem. Do své hudební produkce taky zařazuje otcovy největší hity jako Delilah a kolemjdoucí zaráží, jak se blíží originálu.

Se svým otcem se ovšem nikdy nesetkal, i když se o to snažil. Jak píše deník The Mail on Sunday, je Jonesovým nemanželským synem, k němuž se otec nikdy nehlásil.

Tom Jones ho zplodil s modelkou Katherine Berkery, s níž měl jen třídenní románek, když vystupoval v New Yorku.

Nejdřív jeho otcovství popíral, ale v roce 1989 Katherine u soudu prokázala, že je zpěvák otcem jejího tehdy dvouletého syna a musel na něj platit 1700 liber měsíčně, až do jeho osmnácti let.

Berkery prý od otce nechce peníze. „Nechci od svého otce nic, jen se s ním poznat. Nemít otce během dospívání bylo těžké. Vždycky jsem chtěl jen jeho lásku,“ řekl deníku Mail on Sunday.

„Nikdy mi neposlal přání k narozeninám nebo k Vánocům, nezavolal. Vyrůstal jsem s otcovými obrázky všude kolem. Ale moje telefonáty a emaily vždy skončily bez odpovědi. Nechtěl se mnou nic mít,“ dodal Berkery.

„Neplánoval jsem to. Byl jsem podveden, svedla mě,“ řekl k tomu v roce 2008 Tom Jones.

Otcovo odmítnutí prý přivedlo náctiletého Jonathana k alkoholu a drogám a to ho taky dostalo na ulici.