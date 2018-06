Být milý a chodit včas, radí Tom Hanks svému synovi do herecké kariéry

Jeho otec je jedním z nejslavnějších herců Hollywoodu. Proto určitě nen9 jednoduché se ve stejné branži prosadit s tak slavným jménem. Chester Hanks, jemuž zkráceně říkají Chet, se už objevil ve filmech Indiana Jones a království křišťálové lebky, Moje krásná učitelka nebo Project X.

Zároveň roky bojoval se závislostí na drogách, ale s tím je prý konec a Chet znovu hraje. Objevil se v novém seriálu z hudebního byznysu. Scénář se mu líbil od první chvíle.

„Byl jsem nadšený příběhem člověka, který vystoupí ze svého stínu. A to tím, že přijme, jaký skutečně je,“ řekl časopisu People herec, který také přiznal, že od otce dostal tři rady, jak ve filmové branži uspět. „Chodit včas, znát své limity a být na všechny milý a příjemný.“

Chet je jedním ze dvou dětí dvojnásobného oscarového vítěze s jeho druhou manželkou Ritou Wilsonovou. Má ještě mladšího bratra Trumana. Z předchozího manželství otce pak dva nevlastní sourozence.

V roce 2016 Chet Hanks poprvé přiznal, že má dceru, v té době jí bylo už pět let. On přitom od svých 16 let bojoval s drogovou závislostí. Teď je prý dva roky čistý, hlavně kvůli dceři. „Nikdy bych ji za nic nevyměnil,“ prohlásil.