Hanks: Rakovina mé ženy mě poučila o lidech, kteří na nemoci vydělávají

„Jedna věc, kterou jsem během toho zjistil, je, že na světě je hrozná spousta lidí, kteří se okamžitě, jak zjistí, že jste vážně nemocní a především rakovinou, snaží na vás vydělat,“ prohlásil herec v rozhovoru pro deník Daily Mail.

„Dělají to tak, že vám vnucují procedury, které se mohou opírat o vědu a jiné, které jsou kompletně šarlatánské. Ať už je to cokoli od Jděte na kliniku v Bolívii, tam vás vyléčí po Jezte jen jádra broskví nebo něco šíleného. Tito lidé se jen snaží vydělat na nemoci peníze a jen všechno ztěžují, protože dávají falešnou naději. Je toho obrovské množství. Jsou to predátoři,“ říká Hanks.

Jeho žena Rita se o rakovině dozvěděla loni v prosinci a život celé rodiny to změnilo. „Všichni teď víme, co znamená taková krize způsobená nemocí. Prostě to najednou přijde a všechno ostatní se zastaví, protože jediné, co můžete dělat, je všeho nechat a věnovat pozornost pouze těm věcem, které jsou právě potřeba,“ popsal Hanks.

„Rita a já máme štěstí, protože si můžeme dovolit tu nejlepší zdravotní péči na světě. Uvědomujeme si, jaké je to požehnání. Ale i tak jsem se v průběhu toho mohl jen sklonit před odvahou mé ženy,“ dodal herec s nadějí, že tyto Vánoce opět stráví celá rodina v klidu a pohodě, jak měla ve zvyku až do těch loňských.

Manželství Toma Hankse a Rity Wilsonové patří k těm nejstálejším v Hollywoodu. Po 27 letech s jednou ženou k tomu Hanks říká: „Když lidé říkají, že jsou vztahy náročné, tak jsou možná ve špatném vztahu.“

Vloni zazářil Hanks s manželkou na udílení cen: