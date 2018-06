VIDEO: Hvězdný gratulant. Tom Hanks překvapil novomanžele v parku

Na svůj svatební den a hlavně focení určitě nezapomenou Elisabeth a Ryan z New Yorku. Když je fotila fotografka, přišel k nim herec, představil se, popřál novomanželům hodně štěstí a udělali si spolu selfie. To pak Hanks zveřejnil i na svém profilu na Instagramu.

„Elizabeth a Ryan. Gratuluji a přeji hodně štěstí! Hanx!“ napsal herec ke společné fotce.

Snímky z netradičního svatebního focení pak zveřejnila na sociální síti i fotografka Meg Millerová.

„Včerejší svatba byla tak krásná! Elisabeth a Ryan měli jste úžasnou oslavu. Třešničkou na dortu bylo zastavení Toma Hankse v Central Parku, který jim popřál. Gratuluji,“ napsala ke koláži novomanželů a herce.

Není to přitom poprvé, co se hollywoodská hvězda „vetřela“ na něčí svatbu. Hanks v roce 1992, když natáčel Forresta Gumpa, příjemně překvapil nevěstu z Jižní Karolíny. Před vstupem do kostela k ní přišel a popřál jí: „Hele, já jsem Tom Hanks, a jen jsem chtěl říct, ať se daří!“