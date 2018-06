Tom Ford pózoval pro magazín W nahý

Fotografický román je parodií na fyzickou dokonalost. Těla jsou v něm brána jako figuríny, které nelidský Tom leští a zdokonaluje ke své představě.

„Stali jsme se umělými, zhmotnělými lidskými těly. Jsme navoskovaní a naleštění, semišoví a lesklí a ovladatelní. A proto jsem samozřejmě zobrazen, jak vytvářím dokonalá těla, jak s nimi manipuluji, leštím je, brousím, tvaruji, to je to, co dělám v životě. To je to, co všichni děláme. To, co dělá módní průmysl,“ komentoval vznik snímků návrhář Ford.

Tom se v současnosti pouští do nového projektu pro značku Estee Lauder, do níž má vnést více sexu a stylovosti, které jsou pro jeho práci tak příznačné. „Snažili jsme se sami vždy stát v pozici toho, kdo prodává něco skutečně sexy. To je základní kámen značky Estee Lauder,“ prohlásil majitel kosmetického gigantu Leonard Lauder.